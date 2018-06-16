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華埠老字號粽子 手工製作解鄉愁

2018-06-16 12:40世界日報 記者牟蘭／紐約報導

端午節佳節到，美華埠老店手工粽還原家鄉味，名牌粽子共爭寵。 記者牟蘭攝影
端午節佳節到，美華埠老店手工粽還原家鄉味，名牌粽子共爭寵。 記者牟蘭攝影
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端午節將近，華人消費者都要準備粽子過節。華埠的多家商戶近來已備足上萬存貨，讓民眾可以品嘗多種風味的粽子，其中一些商戶銷售粽子更已長達40多年，業者表示，雖然製作粽子的師傅已換了多批，但為滿足食客對粽子的需要，仍堅持供應粽子。

金門超市的老闆陳希表示，由於肉粽較難進口，因此店中銷售的肉粽均為手工製作。他說，每年端午節前兩周，該店開始準備粽子的製作和販售，「已經準備了1萬多個粽子」。

希說，這一傳統已延續40多年，每年都會根據顧客的口味提供台灣燒肉粽、上海肉粽以及綠豆鮮肉粽等多種口味的手工粽，「做粽子的師傅都換了幾批了，但中國人的傳統不會變」。他還說，近年引進的「伍芳齋」等中國較為流行的名牌粽，也廣受民眾和大集團的好評。

同樣在華埠銷售粽子多年的德昌超市，日前也備好足量粽子向民眾銷售。位於伊莉莎白街的德昌超市經理阮萍表示，自家店平日也銷售粽子，但端午節前會備足比平日幾倍的供貨。她說，由於早年中國台山移民較多，該店也以當地民眾口味為主，銷售綠豆和紅豆肉粽，價格在每顆二元左右。她說，自家粽子為手工製作，保質期約在一周左右，希望顧客趁新鮮食用。

在美國居住20多年的陳莉一周前就已到超市為家人購買粽子，她說，每年吃粽子已成為不能改變的傳統，食物也成了祖孫三代一解鄉愁的最好辦法，「小孫子才五歲，最喜歡吃廣東的鮮肉粽」。

粽子端午節
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