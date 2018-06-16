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法拉盛世界博覽會 推廣文化、美食與旅遊

2018-06-16 12:38世界日報 記者林群／紐約報導

亞洲人平等會(AAFE)、大法拉盛商會與紐約市小商業服務局，自15日至17日(周...
亞洲人平等會(AAFE)、大法拉盛商會與紐約市小商業服務局，自15日至17日(周日)在喜來登酒店舉辦「法拉盛世界博覽會」。 記者林群攝影
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亞洲人平等會(AAFE)、大法拉盛商會與紐約市小商業服務局(Small Business Services)，自15日至17日(周日)在喜來登酒店舉辦「法拉盛世界博覽會」(Flushing’s World Fair)，15日多位美食部落客與媒體平台專家齊聚一堂，一致認為法拉盛的文化、美食與旅遊特色豐富，值得向全紐約甚至外州推廣。

大法拉盛商會執行主任崔容準(John Choe)表示，博覽會與當地社區連結，邀請社交網路媒體與旅遊業專家舉辦研討會，集思廣益讓當地餐飲業者，能夠更有效率地將自家特色傳遞到世界各地，同時也發送「法拉盛護照」，提供當地知名餐飲店家與文化景點讓民眾參考。

崔容準也說，本次重點推廣對象聚焦於餐飲業，因此會在博覽會進行宣傳影片，在網路推廣平台設立教學流程，希望對法拉盛當地小商家業者有幫助。商家業者不能夠只鞏固過去的基本客層，應該多開闢新的客戶來源，才能因應時代變遷。

亞平會項目經理馮菁雲指出，本次活動邀請到很多美食部落客、餐廳業者與網路媒體平台作者，使用多面向的方式進行廣泛宣傳，在小商業服務局的贊助下，能夠更具體的向紐約客推廣法拉盛在地美食與文化。她強調，法拉盛地區因為擁有多元族裔移民，造成美食多樣性，許多紐約客常認為法拉盛僅是地鐵站的末班站，但這裡有很多不為人知的跨國文化、美食，不該被埋沒。

州眾議員金兌錫(Ron Kim)表示，參與法拉盛世界博覽會，對法拉盛小商家業者是一大幫助，其中不乏大量的亞洲新移民，為了在美國站穩腳步，花了很多心思在經營自己的品牌，也希望藉著舉辦博覽會讓更多民眾知道法拉盛移民的努力。

市議員顧雅明指出，舉辦博覽會對於法拉盛商家助力很大，能夠吸引到更多紐約其他區的居民前來參訪，也能向外州遊客宣傳；藉由商業與都市機能結合，讓更多遊客知道法拉盛除了有美食，在醫療、購物也值得體驗。

紐約新移民
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