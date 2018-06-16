親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易交鋒
川金峰會落幕
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

世足網路直播卡卡被罵翻 愛爾達全面開放免費看

才罰900好划算？汽車惡意卡待轉區 騎士狂翻白眼

加州小鎮喊賣 要價不到百萬美元

2018-06-16 08:28中央社 洛杉磯15日專電

近年加州房價飆漲，寸土寸金，北加舊金山一棟公寓價格動輒百萬美元起跳，但是位於加州西部山區，面積達300英畝的小鎮塞羅戈多喊賣，售價僅92萬5000美元。

根據「舊金山紀事報」（San FranciscoChronicle）的網站SF Gate報導指出，塞羅戈多（Cerro Gordo）的價位說明，若是能負擔舊金山的小公寓，也能買得起一座300英畝小城。

報導說，塞羅戈多位於加州西部因約山區（InyoMountains），這個地方在19世紀因採礦而聞名，1865年間，塞羅戈多的山谷被發現蘊藏銀礦，引來源源不絕的人潮，此地因此曾被譽為是通往洛杉磯的銀線（silver thread），人口曾達到5000多人。

但好景不常，1877年銀價大跌，使得塞羅戈多的榮景猶如曇花一現，目前這個地方只剩下20多棟建築物，包括教堂、小酒館、旅館等。

報導並形容，如今沒有人氣的塞羅戈多猶如鬼城，不過小鎮外觀仍保持相當完整，博物館內仍收藏著許多工藝品。

房地產仲介說，這是個可坐擁大西部與美國歷史的千載難逢好機會，地主希望接手的人能懂得欣賞並珍惜這歷史遺跡。

塞羅戈多小鎮於6月4日公告喊賣，根據房仲目前張貼的資訊，目前開價92萬5000美元（約合新台幣2788萬5000元）。

舊金山房地產
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

美法官下令 前川普競選總幹事入獄待審

2018-06-16 02:04

「天才老爹」比爾柯斯比 一口氣開除7名律師

2018-06-16 00:05

不打自招！川普：停止美韓軍演是我的想法 非北韓要求

2018-06-15 22:35

川普：美司法部督察長報告 對FBI是場災難

2018-06-15 22:32

美國督察長報告：柯米查電郵門不妥但無偏見

2018-06-15 20:09

柯米的1封信害希拉蕊落選？答案成謎

2018-06-15 20:09

美國親子政治歧見大 不滿川普卻達成共識

2018-06-15 20:09

舊金山房客遭分屍 房東被控謀殺

2018-06-15 20:09

6700萬學貸免還 美國科林蒂安學院3.5萬學生受惠

2018-06-15 18:05

投書紐時反駁 柯米自認符司法體制價值

2018-06-15 18:05

川普72歲生日禮？被紐約州檢察長起訴

2018-06-15 14:36

芝加哥高速快車 領跑美實用交通革命

2018-06-15 14:31

影／紐約州檢告川普基金會 控淪川普與公司支票簿

2018-06-15 13:29

芝大率先實施 申請不要求SAT、ACT成績

2018-06-15 13:06

芝加哥大學招生變革 不再「一試定天下」

2018-06-15 12:34

2龍捲風襲賓州 摧毀商業區

2018-06-15 11:45

芝機場快車 馬斯克「交通革命」12分鐘抵達「歐海爾」

2018-06-15 11:16

陸高考成績進軍美州立大學！新罕布夏接受高考申請入學

2018-06-15 10:58

FBI前局長查希拉蕊電郵門 督察：誤判但無偏見

2018-06-15 10:05

美學者：民眾為何不信任高教？因為大學太多女生

2018-06-15 09:11

去軍訓無法參加畢業典禮 學校專為他辦一場

2018-06-15 08:54

交通革命：馬斯克建芝機場快車 12分鐘抵達車資20美元

2018-06-15 07:08
看更多

熱門文章

川普對陸500億美元商品課稅 貿易戰進入互損新階段

2018-06-15 10:59

美國宣布對500億美元中國產品徵25%關稅

2018-06-15 20:40

影／命大！Volvo正面對決大卡車 車頭全毀駕駛生還

2018-06-15 16:40

母親不給8歲孩吃冰 英國社工寫44頁報告帶走小孩

2018-06-15 17:26

大陸商務部強力回擊美國貿易制裁 先前談判全數作廢

2018-06-15 20:47

「日本最強等級警車」 用來對付逼車跟嚴重超速

2018-06-15 19:52

【重磅快評】川普騙你關於高峰會的事...

2018-06-15 15:12

美國優勢不在關稅 學者：貿易戰很快會有新戰場

2018-06-15 23:36

川普宣布對500億美元陸商品加徵關稅 並警告勿採取報復

2018-06-15 21:15

英國麥當勞將以紙吸管取代塑膠吸管

2018-06-15 15:06

傳美對中擬第2份關稅清單 鎖定1000億美元商品

2018-06-15 19:43

美課中25%關稅 雙方經貿出招一次看懂

2018-06-16 02:08

陸反擊美關稅措施 美官員：陸行為是重大錯誤

2018-06-15 23:46

愛因斯坦日記曝歧視中國 網友喊「抵制愛因斯坦」

2018-06-15 15:10

不打自招！川普：停止美韓軍演是我的想法 非北韓要求

2018-06-15 22:35

點燃貿易戰火 歐盟將對美國徵報復性關稅

2018-06-15 15:52

中國宣布對美國貨徵關稅 美股挫跌

2018-06-16 06:28

強力反擊！中國對美500億美元商品加徵關稅

2018-06-16 07:27

美關稅制裁 中國宣布立即同等規模反制

2018-06-15 22:33

中國將對500億美元美國貨課25%關稅 7月實施

2018-06-16 03:44

陸公布對美加徵關稅 農產汽車等545項340億美元商品

2018-06-16 08:01

陸強力回擊美貿易制裁 先前談判全作廢

2018-06-16 00:45

謝金河：川普的減稅效應正在發功

2018-06-16 07:08

「天才老爹」比爾柯斯比 一口氣開除7名律師

2018-06-16 00:05

英工程師涉向中洩F-35機密 遭警逮捕

2018-06-15 12:27

結束英國留學 日本皇室佳子公主返國

2018-06-15 20:11

美中互嗆祭關稅 道瓊指數盤初重挫近200點

2018-06-15 21:58

影／傻貓想征服玻璃桌 縱身一躍卻發現不對勁

2018-06-15 17:44

塔利班首領法茲魯拉 被美無人機擊斃

2018-06-15 23:33

影／北韓官媒釋川金會影片 川普這個動作引來抨擊

2018-06-15 12:49

影／蒙古大草原上古寺 為何由千禧世代當家？

2018-06-15 10:13

法英美阻止中國軍備運交中非共和國

2018-06-15 22:05

交上朋友了！ 川普稱週日要打電話給金正恩

2018-06-15 23:18

陸高考成績進軍美州立大學！新罕布夏接受高考申請入學

2018-06-15 10:58

貿易戰點火！美徵500億美元商品25%關稅 陸同等規模回敬

2018-06-16 00:02

美中貿易戰加劇 專家憂兩敗俱傷

2018-06-16 01:01

美對陸課稅清單拍板 首波總值500億美元

2018-06-16 00:41

時效屆滿前27小時 日警逮捕10年前性侵嫌犯

2018-06-15 22:22

美國國會報告 兩岸恐掀太平洋島國外交戰

2018-06-15 10:11

美法官下令 前川普競選總幹事入獄待審

2018-06-16 02:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top