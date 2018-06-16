加州眾議院通過 限制使用一次性塑膠吸管

2018-06-16 08:33 中央社 洛杉磯15日專電



加州眾議院上月30日通過，限制餐廳主動提供一次性使用塑膠吸管的AB 1884法案，全案目前交給加州參議院環境品質委員會。圖／ingimage 分享 facebook 加州自禁止使用一次性塑膠袋後，上月30日加州眾議院通過，限制餐廳主動提供一次性使用塑膠吸管的AB 1884法案，全案目前交給加州參議院環境品質委員會。

依據加州立法制度，若這項法案能獲得加州參眾兩院支持並表決通過，且經州長同意、簽署，將隨即頒布實施。

根據加州立法資訊（California Legislative Information）網站指出，AB 1884法案明定，除非消費者要求，否則餐廳不得向消費者主動提供一次性使用的塑膠吸管。

法案另明定，違反規定的業者前兩次給予警告，之後再犯則處罰鍰每天25美元（約合新台幣753元），但罰鍰每年總額不得超過300美元。

另據加州立法資訊網站公告AB 1884法案的立法進度，加州眾議院已於5月30日三讀通過，並送交加州參議院審查並於5月31日付委，目前交給加州參議院環境品質委員會（Senate Environmental Quality Committee），預計6月20日召開公聽會。

但目前加州部份城市已開始著手規劃，限制使用一次性塑膠吸管的規定。洛杉磯市議會在4月27日投票通過，要求洛杉磯市衛生局起草，有關餐廳不得向消費者主動提供一次性使用塑膠吸管的法案。

之後洛杉磯市議會將審查洛杉磯市衛生局起草的法案內容，以票決是否通過並立法，而今年2月間，馬利布（Malibu）市市議會已投票通過，全面禁止市區內的餐廳，提供塑膠吸管、用完即棄的攪拌棒和餐具。

這項新制已於6月1日開始實施，新制並鼓勵餐廳業者，以紙、竹或木製產品取代塑膠用具，同時呼籲消費者養成自備玻璃、鐵製或可重複使用吸管的習慣，以減少環境負擔。