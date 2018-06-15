不打自招！川普：停止美韓軍演是我的想法 非北韓要求

2018-06-15 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普15日表示，停止美韓軍演是他的主意且幫國家省錢。

川普並說，他主動向北韓領導人金正恩提出這項提議，並非金正恩要求。