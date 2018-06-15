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不打自招！川普：停止美韓軍演是我的想法 非北韓要求

2018-06-15 22:35聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國總統川普15日表示，停止美韓軍演是他的主意且幫國家省錢。

川普並說，他主動向北韓領導人金正恩提出這項提議，並非金正恩要求。

他在白宮向記者說道：「我說我想將其停止。我省下很多錢。」

川普稱停止美韓軍演是我的主意。 路透社
川普稱停止美韓軍演是我的主意。 路透社
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金正恩川普北韓
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