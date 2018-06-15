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舊金山房客遭分屍 房東被控謀殺

2018-06-15 20:09世界日報 編譯組╱舊金山14日電

47歲的被告岡薩雷斯（Lisa Gonzales）14日在金山的法院過堂，她被控謀殺─先殺掉她的房客，然後再把房客碎屍，再將屍塊藏在一個塑膠箱內。她否認控罪。

被碎屍的是61歲的麥瑪（Margaret Mamer），她在上月13日至本月2日之間遇害，因為警察本月2日才發現屍塊，被殺日期還沒有確定。

法院文件顯示，岡薩雷斯於去年8月，將她居住的公寓的一個臥房，分租給麥瑪，只要麥瑪月租400元，因為麥瑪剛遭逼遷，沒有地方可住，岡薩雷斯好心，將一個臥房分租給她。岡薩雷斯所住的公寓，位於米慎區（Mission District），這裡的單臥公寓，平均月租約3000元。

但兩人合住一個公寓，不久即出現問題。去年12月，岡薩雷斯發現屋裡經常丟東西，於是要麥瑪搬走，但麥瑪一直不走。到了今年4月中，岡薩雷斯給麥瑪發出搬遷通知書，限期30天，要麥瑪搬走。法院文件說，麥瑪仍然沒有離開。

法院文件顯示，另外一名房客對警方說，上月15日她回到公寓，岡薩雷斯要她不要進入洗手間，當時她已聞到有奇怪的氣味；第二天，這名房客還聽到洗手間裡傳出鋸東西的聲音。這名房客問岡薩雷斯，麥瑪為什麼不見了，岡薩雷斯說麥瑪已經走了。

上月31日，那名房客將事情告訴另一人，兩人都懷疑，麥瑪可能被岡薩雷斯殺了。兩人於是報警，說麥瑪失蹤

警察在6月2日那天上門，調查麥瑪失蹤案，因為麥瑪的社會安全金還沒有領。警察在公寓的一處儲物地點，發現一個塑膠箱，箱內藏著屍塊，麥瑪的四肢被鋸開，頭和上身還連在一起。

岡薩雷斯將於下月14日再次出庭。

47歲的被告岡薩雷斯（Lisa Gonzales）14日在金山的法院過堂，她被控...
47歲的被告岡薩雷斯（Lisa Gonzales）14日在金山的法院過堂，她被控謀殺她的房客。 記者邱鴻安／攝影
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警察舊金山失蹤
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