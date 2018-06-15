美國親子政治歧見大 不滿川普卻達成共識

2018-06-15 20:09 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合14日電



美國家庭的父母和子女兩代人在許多問題上看法不一，但14日公布的一項調查顯示，57%的父母和73%的15至26歲子女，都不贊成川普總統的表現。兩代人還大都認為，美國的政治功能失調，對現行的兩黨體制不滿意。

51歲的母親塔米和18歲的女兒在墮胎和拆散移民家庭等許多問題上意見相左，母親支持墮胎但女兒反對，母親稱不能想像自己的孩子被分開，但女兒贊成移民分離。

這份由美聯社、MTV音樂電視頻道，以及NORC公共事務研究中心聯合進行的調查顯示，在一系列廣泛議題上，55%的年輕人及其家長的看法對立，31%的人能和氣辯論，9%的家庭要避免談政治，5%的人稱辯論可引發熱戰。

兩代人中的多數表示，他們在經濟、健保、移民、種族和墮胎等問題上的看法一致，但政治問題則不同，20%的年輕人和家長因為觀點不同，而不願與親友談政治。

兩代人中有11%的人說，節假日的家庭聚會被政治議題搞砸，另有11%的人稱，他們因為政治問題而不參加家庭活動，17%的人說，政治上的分歧使得親友避免參與家庭活動。

但兩代人在今年的期中選舉中都將使用社群媒體，25%的家長和年輕人表示將貼出評論和分享選舉戰況。

在看法不同的兩代人中，年輕人往往是不贊成家長對種族問題的看法，而家長更多的是在限槍上與子女的差異。兩代人都認為，很難改變對方的不同觀點，只有11%的人試圖勸對方改變。