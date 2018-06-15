柯米的1封信害希拉蕊落選？答案成謎

2018-06-15 20:09 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合14日電



2016年的總統大選為美國政治史上結果最詭異的一場選戰，民主黨總統候選人希拉蕊·柯林頓去年表示，前聯邦調查局（FBI）局長柯米2016年10月28日給國會的信，決定重啟對她使用個人電郵辦公的調查，最終使她與總統大位失之交臂。但柯米的信是不是柯林頓敗選的因素，至今仍是個謎。

柯米重啟調查前，柯林頓以6%領先川普，但一周後跌至僅3%，微弱的領先使川普在密西根、賓州和威斯康辛三州都是以不到0.8%的優勢翻盤。而最後做出決定的選民多是投川普的票，柯米的信和公布電郵門調查的內容產生重要作用。

紐約時報報導，其實在柯米致函國會前，柯林頓的支持率便已下跌，部分民調顯示跌兩個百分點，而川普的支持率卻在鞏固和提升。儘管顯示柯林頓的下跌和川普的提升的調查在前，柯米的信在後，但部分分析人士仍認為是柯米的信所致，實際上柯米的信對兩者都沒有影響。

即使柯米的信確實會影響選情，但作用力也會降低，他的信到大選之日已公布一周多，柯米後又公布第二封信，宣布調查沒有發現柯林頓對機密的處理不當，她也不會面臨起訴。但有人認為，柯米第二封信對柯林頓的傷害，比第一封信更大。

但是，也不能說柯米的信沒有起決定性作用，2016年的選情本來就十分膠著，民調並不足以有效證明0.8%的民調差距會有多大的作用，遑論找到產生0.8%差距的原因。

在最後時刻決定投票支持誰的選民，是在最後一個民調之後下的決心，甚至是在投票站才做的決定。