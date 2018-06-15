美國督察長報告：柯米查電郵門不妥但無偏見

2018-06-15 20:09 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合14日電



司法部督察長14日公布審計報告，嚴厲批評司法部和聯邦調查局（FBI）高層，尤其是前FBI局長柯米，在調查前國務卿希拉蕊．柯林頓使用個人電郵辦公的處理方式；但報告同時認為，FBI的調查結論沒有受到偏見和政治因素的影響。

這份500多頁的報告中指出，柯米2016年7月在記者會談到對電郵門的調查，稱建議不對柯林頓提出起訴，是偏離司法部的政策。報告說：「柯米這樣說極不尋常，也很不恰當，他沒有理由偏離司法部的政策。」

報告還批評柯米在2016年大選前不久致函國會，要重啟對柯林頓的調查，是嚴重違背FBI與司法部的準則，對FBI和司法部的形象與公正調查，都產生了負面影響。

但柯米在「更高的忠誠」一書中為自己辯護，表示他擔憂如果不對外披露他掌握的訊息，就會使柯林頓的當選不合法。柯米強調，他在大選前11天決定重啟調查，是保持FBI的一貫作風。

督察長的報告還指出，前司法部長蘿蕾塔·林奇（Loretta Lynch）也有失誤，她做出錯誤判斷，沒有意識到在鳳凰城機場與前總統柯林頓的會面將帶來嚴重後果，在對喜萊莉‧柯林頓的調查中給民眾造成很大困惑。

督察長認為，林奇應要求柯米提前告訴她，他將在2016年7月5日的記者會上說什麼，而柯米沒有這樣做就在記者會上宣布，是僭越司法部長的權力。

督察長的報告還批評FBI調查人員在大選期間交換對川普至關重要的簡訊，也使人對FBI的調查產生質疑。

但督察長認為，沒有發現證據顯示，FBI和司法部允許政治偏見干預和影響調查的步驟。