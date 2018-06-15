影／紐約州檢告川普基金會 控淪川普與公司支票簿

2018-06-15 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國紐約州檢察長辦公室14日控告美國總統川普名下的川普基金會、川普總統本人與他的3名成年子女涉嫌「廣泛與持續」("extensive and persistent")違法，讓早已法律糾紛纏身的川普又要面對一個新戰場。

檢方在41頁的訴狀指控如下：

1)川普基金會未依法受監督

由川普本人與3名成年子女組成的川普基金會董事會自1999年就未曾召開，遑論監督川普基金會運作，跟空殼公司差不了多少的基金會款項全在川普本人支配之下，根本就是川普與公司的支票簿。

2)涉及「非法政治協調」

川普基金會被控淪為川普總統競選團隊分支，像是2016年1月在愛荷華州為退伍軍人募得的280萬美元善款就被指示用於總統初選宣傳活動。

3)將善款用在川普本人與公司的「自我交易」

川普基金會被控支付海湖莊園(Mar-A-Lago)涉及訴訟的10萬美元和解金與川普國家高爾夫俱樂部涉及訴訟的15萬8千美元和解金，另外支付1萬美元購買川普本人肖像。檢方訴狀指出，包含採購肖像在內，基金會涉及至少5筆自我交易行為(self-dealing transaction)。

根據檢方聲明，針對川普基金會的調查是由紐約州前檢察長施奈德曼(Eric Schneiderman)發起。施奈德曼於5月被控多起家暴閃辭後，繼任的安德伍(Barbara Underwood)選在川普72歲生日當天提告，訴請法院解散川普基金會與280萬美元賠償金，要求禁止川普與他的成年子女進入紐約州的慈善組織董事會。安德伍同時發函國稅局與聯邦選委員，尋求採取進一步行動。