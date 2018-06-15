影／紐約州檢告川普基金會 控淪川普與公司支票簿
美國紐約州檢察長辦公室14日控告美國總統川普名下的川普基金會、川普總統本人與他的3名成年子女涉嫌「廣泛與持續」("extensive and persistent")違法，讓早已法律糾紛纏身的川普又要面對一個新戰場。
檢方在41頁的訴狀指控如下：
1)川普基金會未依法受監督
由川普本人與3名成年子女組成的川普基金會董事會自1999年就未曾召開，遑論監督川普基金會運作，跟空殼公司差不了多少的基金會款項全在川普本人支配之下，根本就是川普與公司的支票簿。
2)涉及「非法政治協調」
川普基金會被控淪為川普總統競選團隊分支，像是2016年1月在愛荷華州為退伍軍人募得的280萬美元善款就被指示用於總統初選宣傳活動。
3)將善款用在川普本人與公司的「自我交易」
川普基金會被控支付海湖莊園(Mar-A-Lago)涉及訴訟的10萬美元和解金與川普國家高爾夫俱樂部涉及訴訟的15萬8千美元和解金，另外支付1萬美元購買川普本人肖像。檢方訴狀指出，包含採購肖像在內，基金會涉及至少5筆自我交易行為(self-dealing transaction)。
根據檢方聲明，針對川普基金會的調查是由紐約州前檢察長施奈德曼(Eric Schneiderman)發起。施奈德曼於5月被控多起家暴閃辭後，繼任的安德伍(Barbara Underwood)選在川普72歲生日當天提告，訴請法院解散川普基金會與280萬美元賠償金，要求禁止川普與他的成年子女進入紐約州的慈善組織董事會。安德伍同時發函國稅局與聯邦選委員，尋求採取進一步行動。
川普基金會否認一切指控，稱發起調查的施奈德曼有政治動機。當選後不久即宣布準備關閉川普基金會以避免帶來利益衝突印象的川普總統本人則在推特砲轟「低級的紐約州民主黨人」竭盡所能要告他，發誓絕對不會和解。
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