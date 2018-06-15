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馬斯克地下快車計畫 芝加哥買帳先試

2018-06-15 10:12中央社 芝加哥14日綜合外電報導

企業家馬斯克。美聯社
企業家馬斯克。美聯社
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億萬富豪馬斯克旗下的「鑽洞公司」已著手打造一套芝加哥的地下高速交通系統。這位企業家對大眾運輸提出深具未來主義風格的構想，芝加哥是全美第一座買帳的城市。

今天公布的這項計畫預計採用地底隧道和名為「滑車」的自動化電動車輛，行進時速可高達240公里，飛快接送往返芝加哥市中心和歐海爾（O'Hare）國際機場的旅客。歐海爾國際機場是全美最繁忙的機場之一。

包括這條芝加哥特快環線（Chicago Express Loop）的確切路線等細節還有待釐清。但馬斯克（ElonMusk）在記者會上說，計畫正待監管審查通過，最快將於4個月後動工，並在3年內竣工。

倘若計畫成功，這將讓馬斯克的「鑽洞公司」（The Boring Company）邁出重大一步。「鑽洞公司」先前未能說服任何國內城市採用他們的新交通技術。

馬斯克說：「芝加哥給了我們機會，來展現這可以很有用，且大規模而言在經濟上是可行的。」

「任何新技術最難的地方就是…向人們展現這的確有用處。」

在打造機場和芝加哥商業區間高速運輸的兩項最後競標案中，「鑽洞公司」的提案承諾，將把兩地距離32公里路程縮短到12分鐘，目前坐計程車往返須花一小時以上。

這項私募計畫據報會耗費10億美元，公司將須資金投注。到目前為止，他們只募得這筆款項的一小部分。

芝加哥馬斯克

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