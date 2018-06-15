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紐約州控川普將基金會當支票簿 要求解散

2018-06-15 06:13中央社 紐約14日綜合外電報導

美國紐約州今天對總統川普和他的子女提告，指控他們的家庭基金會「持續進行不法行為」，川普把基金會當成個人「支票簿」以遂私利，包括支持他的總統選戰，因此應予解散。

法新社報導，今天適值川普72歲大壽，這起官司象徵白宮面臨的法律麻煩再添一椿，範圍由兩名女子宣稱與川普有染，以至司法當局對川普競選團隊與俄羅斯關係的大規模調查。

但紐約州檢察長恩德伍德（Barbara Underwood）提出的這起民事訴訟，雖恐將關係數百萬美元的財務懲罰，以及導致基金會關閉，卻不太可能讓川普和他的子女遭到刑事指控，也不致助長要求彈劾他的主張。

訴狀中指控，川普基金會（Donald J. Trump Foundation）「與川普競選總統團隊進行廣泛的不法政治協調，一再刻意進行關係人交易以利川普先生的個人和企業利益，違反了非營利基金會的法律義務」，因此要求法官予以解散。

訴狀說，2016年當選總統的這位房地產大亨利用基金會的慈善基金支付他的訴訟費用，推銷他的川普品牌飯店，以及支應個人開銷，包括假藉慈善名義購買川普的肖像，然後將之掛在他高爾夫俱樂部的牆上。

訴狀也宣稱，川普非法利用這個基金會在2016年1月28日舉行電視轉播募款活動，募得280萬美元用於支持他競選總統。

川普迅即推文作出回應，宣稱這是起「可笑的官司」，表示會挺身對抗。他將此案歸咎於「骯髒的紐約民主黨人」，指控他們千方百計想告他。

川普紐約俄羅斯

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