美國健保費續漲 員工自付再增

2018-06-14 17:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合13日電



美雇主提供的保險費用續漲。圖／取自網站 分享 facebook

美國政府主持的健保市場保費急遽上漲，已使得擁有雇主提供的保險的員工，也面對保費和自付額節節提高。

資誠 (PwC)健康研究中心13日公布的醫療費用趨勢報告顯示，雇主和保險公司預期2019年醫療費用將提高6%。過去五年這種漲幅在5.5%至5.7%，而且大部分增加的成本至少有部分轉嫁給員工。

與2000年代初的兩位數漲幅相比，醫療費用似乎逐漸穩定下來，可是漲幅仍高於經濟、薪資和消費者物價指數的成長率。醫療開支已占薪資的12%，比30年前高出一倍，而且這還不算通貨膨脹。

醫療開支增加主要是三種趨勢所致。第一，雇主向員工提供新的醫療場所，包括藥房等商店附設的診所、緊急照護診所和電子醫師諮商，導致醫療使用增加，給付申請和開支也隨之增加，雖然這些新服務成立的宗旨是降低收費。

第二，醫院和其他醫療業者掀起合併之風，雖然效率可能因此提高最後導致成本降低，可是整合初期通常是由費用較高的一方主導，與保險業談判的新合同費率也較高，因此至少短期內費用會增加。

第三，為醫院工作的醫師增加。醫療業整合使許多醫生從私人執業變成醫院公司人員。2012年美國有25%醫師是由醫院雇用，2016年激增到42%，而醫院和醫療團體的收費，通常比私人診所高14%至30%。

在此同時，一些趨勢也有助於遏制醫療費用，包括更多雇主提供醫療維權人員，協助員工找到收費最低廉的最佳醫療服務。2016年有14%雇主提供這種服務，今年增加到72%。

雇主也日益接受範圍狹窄的高效能醫療網。這些醫療網的醫師是由保險公司精選，為絕大多數獲保人提供照護，他們收費未必最低，可是擁有最好的醫療結果。

哥倫比亞廣播公司說，這些省錢工具可望繼續普及，而藥房等非傳統醫療場所可為員工提供便利，雇主則希望一出現小病就治好，避免日後變成醫療費用昂貴的大病。