「不懂英文就滾」 美甲女客辱亞裔老闆：像寄居蟹生出的
美佛羅里達州盧茨（Lutz）一名白人女子日前在一家美甲店裡發表充滿種族歧視的惡毒言論，被其他客人拍下上傳網路，引發公憤。只見影片中該女子向「峇里美甲沙龍」的亞裔店主大聲叫囂「如果不懂英文，就回去自己的國家去」；該女子並指亞裔的語言很難聽， 「好像你們是從寄居蟹裡生出來一樣」。
影片中，這名女客人從頭到尾理直氣壯地坐在修甲椅上，顯然是不滿剛才為她提供服務的一名男店員，一逕發表她的種族歧視長篇大論，大聲發飆說：「如果不懂英文，就別搬來美國，OK？」、「你們應該要通過考試才能進來美國，哦老天，真的，好像你們一伸腿就跳進美甲店，看到你們在顧客後面耳語。」
「你們的語言很難聽，好像你們是從寄居蟹裡生出來一樣。」該女客人並揚言，「我今天不付小費」。
來自越南的美甲店亞裔店主鄔凱倫（Karen Vu，音譯）想息事寧人，為員工向女客道歉，但也一再試圖制止該名女客的歧視言論。她說，「你知道我每天都在練英文嗎？」、「不、不，你這樣說很糟糕，沒有人應該這樣說。」
但這名女客人罵個不休，過程中還向他人尋求認同：「大家都同意這樣的看法吧？」不多久，另一名女客人跳出來為店家執言：「你要聽我的意見，現在我告訴你，你太爛了！你不該說他們是寄居蟹，你該滾了！」
在店主和其他客人多次要求女客人離店之後，該名女客沒有付帳就拍屁股走人。這影片上傳臉書後，立即引起各方關注。
店主鄔凱倫告訴哥倫比亞廣公司（CBS）說，她當時不知道有人拍下並上傳影片，至少有三個人送花、送錢到店裡來，想把該名女客欠下的帳款還清，讓她很感動。
鄔凱倫說，這名女子其實是常客，但以前沒聽她這樣說過，她「傷了很多人」，身為店主她為此感到抱歉。她也努力不讓這件事刺傷自己。她說，「在美國，我們都是移民，你把很多人都傷了，那是個問題。」
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