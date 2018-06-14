「不懂英文就滾」 美甲女客辱亞裔老闆：像寄居蟹生出的

2018-06-14 15:43 世界日報 記者胡玉立╱綜合報導



一名白人女子日前在佛羅里達州盧茨一家美甲店裡發表充滿種族歧視的惡毒言論。圖／取自影片 分享 facebook

美佛羅里達州盧茨（Lutz）一名白人女子日前在一家美甲店裡發表充滿種族歧視的惡毒言論，被其他客人拍下上傳網路，引發公憤。只見影片中該女子向「峇里美甲沙龍」的亞裔店主大聲叫囂「如果不懂英文，就回去自己的國家去」；該女子並指亞裔的語言很難聽， 「好像你們是從寄居蟹裡生出來一樣」。

影片中，這名女客人從頭到尾理直氣壯地坐在修甲椅上，顯然是不滿剛才為她提供服務的一名男店員，一逕發表她的種族歧視長篇大論，大聲發飆說：「如果不懂英文，就別搬來美國，OK？」、「你們應該要通過考試才能進來美國，哦老天，真的，好像你們一伸腿就跳進美甲店，看到你們在顧客後面耳語。」

「你們的語言很難聽，好像你們是從寄居蟹裡生出來一樣。」該女客人並揚言，「我今天不付小費」。

來自越南的美甲店亞裔店主鄔凱倫（Karen Vu，音譯）想息事寧人，為員工向女客道歉，但也一再試圖制止該名女客的歧視言論。她說，「你知道我每天都在練英文嗎？」、「不、不，你這樣說很糟糕，沒有人應該這樣說。」

但這名女客人罵個不休，過程中還向他人尋求認同：「大家都同意這樣的看法吧？」不多久，另一名女客人跳出來為店家執言：「你要聽我的意見，現在我告訴你，你太爛了！你不該說他們是寄居蟹，你該滾了！」

在店主和其他客人多次要求女客人離店之後，該名女客沒有付帳就拍屁股走人。這影片上傳臉書後，立即引起各方關注。

店主鄔凱倫告訴哥倫比亞廣公司（CBS）說，她當時不知道有人拍下並上傳影片，至少有三個人送花、送錢到店裡來，想把該名女客欠下的帳款還清，讓她很感動。

鄔凱倫說，這名女子其實是常客，但以前沒聽她這樣說過，她「傷了很多人」，身為店主她為此感到抱歉。她也努力不讓這件事刺傷自己。她說，「在美國，我們都是移民，你把很多人都傷了，那是個問題。」