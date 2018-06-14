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暖化融化的南極冰水足以讓德州淹四公尺深

2018-06-14 10:33聯合報 記者范振光╱即時報導

法新社
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南極暖化加速，科學家估計，1992年以來，累計已有大約3兆噸的冰消失。

美聯社報導，13日在自然期刊發表的研究指出，南極洲冰層過去四分之一世紀融化後的水，足以覆蓋美國德州四公尺深。

研究人員表示，1992年至2011年，南極洲每年失去760億公噸的冰；2012年到2017年期間，冰層融化更嚴重，消失的冰多達2190億公噸。

科學家估計，本世紀結束前，南極洲融冰可能使全球海平面上升16公分。海平面上升的因素還有其他地區冰河融化、格陵蘭冰層融化、水溫上升後體積膨脹。

這項研究共有40多個國際機構、88名專家參與，使用10幾個衛星資料、地面和空中觀測所得、電腦模擬，以24種不同方式評估冰層的損失。

南極洲冰層融化現象主要發生在西部。東部融化現象相對少，但科學家不敢斷定未來會繼續如此。

南極洲融冰近3兆公噸 海平面上升8公釐

【中央社巴黎13日綜合外電報導】

根據今天發表的里程碑研究，自1992年來，南極洲已有近3兆公噸的冰消融，速度驚人，使海平面上升約8公釐。假如全球暖化持續不受控制，這個冰封大陸恐將重繪地球海岸線。

84名科學家組成的國際團隊在「自然」（Nature）期刊中說，其中五分之二的冰是在過去5年消失，冰層消融速度增快3倍。

研究執筆人說，這項發現應能消除任何人對南極洲冰層正在縮減的質疑。

這項研究也凸顯出居住在低窪沿海城市和聚落的數億人口所面臨的生存威脅。

研究共同執筆人、美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）科學家瑞格納（Eric Rignot）說：「我們如今對南極洲正在發生的情況有了明確的概念。」瑞格納追蹤地球冰層長達20年。

「我們將這些結果視為必須採取行動，減緩地球暖化的另一記警鐘。」

研究指出，自1992年來，南極洲已有2.7兆公噸的冰消失，使海平面上升大約8公釐。

海平面目前以每年3.4公釐的速度上升。自1993年來，全球海洋水位已上升84.8公釐。

到本世紀末，海平面將比工業化前的基準高出數十公分到一公尺，甚至更多，其中有一部分將取決於抑制溫室氣體排放的成效。

科學家說，無論如何，海平面在未來幾世紀將持續上升。

根據研究，在2012年之前的20年，南極洲每年失去大約760億公噸的冰，自2012年開始，冰層消融速度加快，每年融冰平均達2190億公噸。

英國里茲大學（Leeds University）教授謝波德（Andrew Shepherd）說：「過去10年間，南極洲冰層加速消融。」

「南極洲冰層消融導致當今海平面上升的速度，超過過去25年的任何時候。」

南極暖化

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