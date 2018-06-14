超狂網紅！浣熊腦衝爬25層大樓 網友驚呼看到腿軟

2018-06-14 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國明尼蘇達州12日出現一隻超狂浣熊，花了近20小時終於在13日上午爬到聖保羅市一棟25層樓大樓的頂樓，驚險過程被網路直播，數千人同時觀看這隻不爬死的小動物，儼然成為新一代網紅。

這隻浣熊爬到「瑞銀廣場」大樓的頂樓之後，被動物管制局人員安全誘捕關在籠內，準備稍後放回野外。雖然籠裡的浣熊看起來又髒又濕，但健康狀況良好。根據野生動物管理局，技術人員帶這隻浣熊搭貨梯下樓，送上卡車後準備野放。

浣熊不失眾望成功在13日上午爬到頂樓，那裡早已放了貓食誘捕牠。公司總經理克莉絲汀‧瓦爾迪維亞（Christina Valdivia）陪同技術人員到頂樓，她表示：「牠絕對是隻健康浣熊，狀態很好，飲食正常。」

「浣熊攀樓冒險記」在社群媒體引發熱潮，許多推特用戶紛紛表達擔憂或大開玩笑，許多播報人員還直播這隻浣熊。瓦爾迪維亞表示，她的婆婆就在智利從新聞看到這隻調皮浣熊。

多倫多約克大學浣熊行為專家蘇姍娜‧麥當諾（Suzanne McDonald）表示，浣熊行動前不會想太多，牠們不太會控制衝動；「我覺得這隻浣熊也不知道自己幹嘛要爬牆。」

許多網友看了驚呼牠跟本是電影星際異攻隊裡的「火箭浣熊」，還有人表示「我看了腳都軟了」，另外也有人疑惑「難道沒人為這個可憐的小傢伙開窗嗎？」