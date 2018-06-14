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腦袋有洞？少女喝茫頭卡排氣管 消防員出動電鋸救援

2018-06-14 08:27聯合報 記者許祖菱╱即時報導

美國明尼蘇達州一名少女參加「溫斯托克音樂節」，頭部卡進一台卡車的大排氣管中。取自...
美國明尼蘇達州一名少女參加「溫斯托克音樂節」，頭部卡進一台卡車的大排氣管中。取自Billy Little臉書
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美聯社報導，美國明尼蘇達州一名少女上周末參加「溫斯托克音樂節」（Winstock Music Festival），頭部意外卡進一台卡車的超大排氣管中，最後消防人員動用電鋸鋸斷排氣管才解救了該名少女，過程也被圍觀民眾拍下放上臉書。

根據KARE-TV報導，少女頭部卡進排氣管的原因不明，但可能是酒精釀禍。麥克萊德郡（The McLeod County ）警方表示，該名少女被救出來後，因未成年飲酒被警方押送至警局。

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