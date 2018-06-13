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UCSD教授涉歧視華生 引公憤

2018-06-13 14:08世界日報 綜合報導

聖地牙哥加大（UCSD）電腦科學與工程系（CSE）教授在上周末舉行公開問答的論壇上，涉及污辱華生與公開其成績的隱私，引發學校師生議論。

在該校攻讀數學/電腦科學專業的國際學生鍾潤東（Rundong Zhong，譯音），在Piazza論壇上發文詢問。這個常用的論壇，允許同學與教授互動，解決學生可能碰到的問題。鍾潤東在論壇上詢問，是否他可以在課堂上一項網站的專題計畫上放上「有趣的東西」（funny stuff），也就是在網站上放上貓的圖片等。

該校教授馬克思（Susan Marx）對此回應指出，「你的貓首頁圖像與實驗室要求的學術表現並無關聯」，她會譴責批准鍾潤東的「貓網站首頁」的想法。她同時公開揭示鍾潤東的學術成績，包括某些主要科目並未合格，有些科目遭留校察看等，並貶低其之前就讀的社區學院。

根據「家庭教育權利與隱私法案」（Family Educational Rights and Privacy Act，FERPA），學校必須獲得家長或合格學生書面許可，才能公布學生任何教育紀錄。

由於該事件正調查中，馬克思無法評論此事件，然而她透過電子郵件回應The Triton採訪表示，「公開發布他的學習紀錄是無意的，我深表歉意。」

針對這一事件，學生們呼籲其他曾被馬克思施予不當行為的學生，向學校防止歧視和騷擾辦公室報告，或向聖地牙哥加大FERPA投訴官員Cindy Lyons報告。

該事件並在Reddit與推特引發持續關注，幾名學生表示，對馬克思的教學風格與專業性表示擔憂。

在一名支持鍾潤東事件的學生，向其他聖地牙哥加大學生提出建議，在他們的個人網站上放上貓的照片，作為抗議馬克思行動。

被問到這起事件，鍾潤東擔心其他學生發生與他類似事件的可能性。他說，每位教授都有權看學生私人資料，每名聖地牙哥加大學生隱私都可能被洩漏，「我們真正要做的是，是搞清楚誰讓教授有權查看學生的學業紀錄與為什麼。」

他希望他的事件能鼓勵那些曾被馬克思羞辱的同學為他們自己站出來。

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