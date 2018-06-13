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江玥父申訴失敗 法官維持原判

2018-06-13 14:10世界日報 洛杉磯-亞利桑納天帕市報導

重慶籍中國留學生江玥遇害案受害人家屬，12日在中國駐洛杉磯領事館代表、律師以及亞利桑納當地華人僑社代表陪同下，前往馬里科帕縣高等法院（Maricopa County Superior Court），參加本案量刑之前的最後一次聽證會，同時向法官陳情，希望法官在本周稍後的量刑宣判，拒絕2月被告與檢方達成的二級謀殺罪協議，重新以一級謀殺罪起訴被告。

不過當天法官在聽取受害人家屬申訴後，表示將維持檢辯雙方認罪協議，並將在15日如期宣布量刑結果。

當地時間12日中午，受害人江玥的父親江勇和表姐徐翔等，在中國駐洛杉磯總領館僑務組長湯長安，和教育領事曹乾，以及亞利桑納華人華僑聯合會總會理事長楊文田等僑團代表陪同下，與本案法官和檢察官等會面。江玥家人在法庭上宣讀陳情書，江勇在法庭上表示，愛女無端被人槍殺，兇手卻僅是二級謀殺罪，完全不能接受。他希望據理力爭，檢察官能撤銷今年2月與被告戴維斯（Holly Davis）達成的二級謀殺罪認罪協議書，以一級謀殺罪起訴被告，並交由陪審團審理。

根據現場人士表示，法官和檢察官首先表達了對受害人家屬的慰問，但法官與檢察官認為，從二級謀殺改為一級謀殺罪，有較大難度。法官和檢察官認為被告與受害人素未謀面，不曾相識，也無冤無仇，要指控被告預謀殺害江玥，較難成立，根據亞利桑納州刑法，缺乏這點前提，很難成功將被告處以一級謀殺。

即便以一級謀殺罪重新起訴，因被告有吸毒前科和精神病史，很難讓12名陪審員一致認為其預謀殺人罪名成立，反而可能讓陪審團做出對被告有利的決定，進而連二級謀殺罪都沒法定罪。也因此，法官表示將不接受江玥家人對被告重新控以一級謀殺的請求，保留二級謀殺量刑。

徐翔認為，12日的聽證會讓他們感覺被欺騙，被誤導。她進一步表示，受害人家屬一直在嘗試和檢方聯繫，檢方承諾會將所有的新進展及時告訴受害人家屬，但事實上檢方沒有實現承諾，他們最後了解到被告與檢方達成二級謀殺協議，是通過中國媒體轉發美國中文媒體的消息，但一直沒有直接接到檢方消息。而當他們趕到美國時，檢方告訴他們，之所以降為二級謀殺，是因為擔心當地陪審團可能因為種族歧視，導致一級謀殺罪無法成立。

徐翔表示，對美國法官不了解，開始時甚至有些害怕，後來看到法官的一些案例，認為法官會公正判案，沒想到12日的結果讓他們非常難過。

不過法官表示，他認為檢方在本案的處理並沒有錯誤，是正確的決定。他表示，在本案中要對被告戴維斯控以一級謀殺，要達成12名陪審團一致意見不容易，且只要有一人不同意，案子就會流審，結果可能是繼續上訴，最後仍有可能還是會變成二級謀殺罪求刑。

2016年1月16日，時年19歲就讀亞利桑納州立大學二年級的江玥，駕車與男友陳恩東外出，在天帕市1840號百老匯大道一處路口等紅燈時，估計與被告駕駛的汽車追尾，男友陳恩東下車查看情況，而肇事女車主、32歲的戴維斯也隨後下車，走到江玥的駕駛座前，冷血地連開數槍，江玥送醫搶救後，終因傷勢太重，不治身亡。陳恩東也一度被戴維斯用槍威脅，所幸最後只受輕傷。

吸毒殺人情書

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