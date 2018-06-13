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反槍枝 洛城百人挺屍抗議

2018-06-13 14:11世界日報 洛杉磯報導

近100人12日在洛杉磯市議會大樓前以「挺屍抗議」（die in）方式，紀念兩年前的今日發生在佛羅里達州Pulse夜店槍擊事件，並呼籲政客制定控制槍枝的法案，號召民眾在11月公投時，不要投給那些接受全國來福槍協會（National Rifle Association，以下簡稱NRA）政治獻金的政客。

活動由洛杉磯March for Our Lives反槍公益組織，和其他公益組織合辦。抗議者在中午12時開始，躺在洛杉磯市議會大樓外共12分鐘，總計720秒。活動召集人Eve Levenson說，這12分鐘代表在Pulse夜店槍擊案之後，死於槍擊的約700名遇難者。

當天的抗議活動於上午10時30分開始，陸續有舉著反槍枝暴力標語的民眾前來參加。兩名志願者現場演唱他們為紀念槍擊遇難者作的歌曲，現場地上除了堆放抗議標語之外，還有志願者用白色花朵裝飾在2016年6月12日，於Pulse夜店遭到槍殺的49名遇難者的相片。

抗議活動的演講嘉賓包括學生代表、遇難者家屬和政府官員。女演員Alyssa Milano是第一個發表演說的嘉賓。她感謝參與者為禁槍法案奔走。她說，美國的民主不在幾個政治官員，而是在這些年輕人身上，並宣讀「禁槍宣言」，呼籲政府修改槍枝管理法案。

一位槍擊受害者的母親分享了她的故事，她的兒子在22歲時被流彈擊中頭部當場身亡。她說，兒子在一天晚上去見朋友，第二天早上卻接到警察局告知兒子身亡的電話，「沒有任何父母應該接到那種電話」，「一枚子彈改變了我們的生活」。她說，警察只告訴她，只因為兒子「在錯誤的時間出現在錯誤的地點。」

在Redondo聯合高中讀書的Cameron Price說，仇恨在美國社會蔓延，美國槍擊案一半都與此相關。LGBT人群更脆弱更易發生自殺事件，而槍枝不應該落在他們手裡。她自己也曾因為想家想要自殺，如果有槍，今天就不會在這裡了。

洛杉磯市主計長（City Controller）Ron Galperin說，「你們每個人都有能力掌握這個國家的命運，來確保這個國家有合理的控槍法案。」他在講話後一一念出了Pulse夜店槍擊案中遇難者的名字。

不僅在洛杉磯，華盛頓特區、芝加哥、紐約等其他城市當天也舉行了「挺屍抗議」活動，呼籲政府對NRA施加政治影響，制定限槍法案。

2016年6月12日，美國佛羅里達州奧蘭多市同志夜店Pulse發生槍擊案，導致49人身亡。槍手Omar Mateen在與警方的交火中死亡，這是美國歷史上針對LGBT人群的最大屠殺。

槍擊夜店槍枝

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