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維州初選女性爭出頭 共和黨「小川普」險勝

2018-06-13 12:23世界日報 記者羅曉媛／維州報導

維州期中選舉黨內初選12日舉行，去年民主黨在州內選舉大獲全勝，不僅拿下州長選舉，亦在州議會扭轉共和黨20多年來的絕對優勢局面。今年的改選包括第1至第11選區的國會眾議員，現任國會參議員肯恩(Timothy Kaine)所在的參議員席位，以及阿靈頓郡郡委員及亞歷山卓市市長職位。

肯恩把持的國會參議員席位，在民主黨這邊由肯恩作為唯一參選人勝出；共和黨方面有三名參選人，威廉王子郡郡長，有「小川普」稱號的史都華特(Corey Stewart)與弗雷塔斯(Nick Freitas)票數相近，最終史都華特以微弱優勢取勝。

國會眾議員方面，最受選民關注的要屬覆蓋弗雷德瑞克、勞登郡、馬納薩斯市、費郡及威廉王子郡部分地區的第十選區，現任共和黨籍眾議員康史達克(Barbara Comstock)，戰勝黨內對手希爾(Shak Hill)，將在11月面臨同為女性的民主黨候選人詹妮弗．維克斯頓(Jennifer Wexton)的挑戰。維克斯頓戰勝黨內五名對手，以絕對優勢贏得初選。

此外，由於兩黨在部分選區沒有參選人，候選人將通過黨內會議提名選出。比如共和黨將提名第三、第五至第八選區眾議員候選人，民主黨則將提名第五選區候選人。

在12日晚完成投票的選區中，也體現出越來越多女性參與政治舞台。第六選區由心理健康工作者詹妮弗．路易斯(Jennifer Lewis)以領先第二名近4000票的優勢獲勝；第七選區亦是女性參選人、前中情局員工阿比蓋爾．斯班伯格(Abigail Spanberger)大幅領先出線；第八選區因是現任議員貝耶(Donald Beyer, Jr.)競選連任，無人挑戰，因此並未舉行黨內初選，直接過關。第三、四選區的民主黨參選人同理，現任眾議員斯考特(Robert Scott)、麥柯奕欽(Donald McEachin)直接出線。

在聯邦政府工作逾30年的萬吉．威廉斯(Vangie Williams)則在第一選區的民主黨初選出線，她將挑戰現任共和黨籍眾議員威特曼(Rob Wittman)。伊蓮路里亞(Elaine Luria)贏得民主黨第二選區初選，將挑戰順利贏得初選的現任共和黨籍眾議員泰勒(Scott Taylor)。

第九選區現任共和黨眾議員費里芬(Morgan Griffith)因無挑戰者不戰而勝，將對戰民主黨候選人弗拉卡文諾(Anthony Flaccavento)；第11選區則相反，現任民主黨籍眾議員康納利(Gerry Connolly)不戰而勝，將在普選日面對共和黨的多福(Jeff Dove, Jr.)。

民主黨共和黨

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