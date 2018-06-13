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竊商業機密牟利 華男面臨囚10年

2018-06-13 12:28世界日報 記者金春香╱紐約報導

一名加拿大華裔因涉嫌盜取重要化學物品氰化鈉相關的商業機密、並將機密賣給中國投資者而於去年在紐約被捕，日前他在德拉瓦聯邦地區法院認罪，本月底將接受量刑，最高面臨十年監禁。

根據法庭文件，從2011年起至2016年6月，49歲的加拿大華男徐金東(Jerry Jindong Xu，音譯)是全球最大的生產氰化鈉的科慕公司(Chemours)加拿大辦公室員工，他負責多起美國開發的氰化鈉相關產品進軍加拿大採礦市場的市場調研工作。氰化鈉是一種用於採礦的化學品，常用於提煉金、銀和其他貴重金屬，毒性很強。

徐金東曾在中國為知名化學公司杜邦(DuPont Corporation)工作過七年，因此有很多氰化鈉和採礦領域的商業熟人，他在2011年來到美國。科慕公司成立於2015年7月，是由杜邦公司的化學研究和商業部門獨立出來而成立的公司，總部位於德拉瓦州的Wilmington市。

去年8月，徐金東在紐約被捕，9月在Wilmington市法院過堂。徐金東承認他在科慕公司工作的最後一年裡，利用職務之便接觸到杜邦和科慕的很多商業機密，與此同時他還悄悄成立了一家名為Xtrachemical的公司，來幫助中國投資者在加拿大建立氰化鈉生產廠，來與科慕競爭。

2016年他前往中國，將科慕的內部文件給同謀者看，並問對方預估價值，然後與同謀者簽訂了秘密協定，這名同謀也曾是杜邦公司員工。被解雇後的一個星期裡，他複製了大量機密文件發送給自己，再加上此前他利用申請到的參觀機會秘密拍攝科慕公司氰化鈉生產線，並將這些信息資源出售給中國投資者以牟取暴利。徐金東的這些行為觸犯了18個有關偷竊商業機密的美國聯邦罪名。

目前徐金東正在被拘留，最高面臨十年監禁和最多三年監視居住。

加拿大杜邦

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