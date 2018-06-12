體育博弈開放 加州業者看好商機

2018-06-12 16:08 世界日報 記者 世界日報 記者 楊青 ╱洛杉磯報導



聯邦不干涉州體育賭博業，加州開放。 世界日報記者楊青／攝影 分享 facebook

聯邦最高法院日前裁定，聯邦政府不應再干涉地方運動賭博業，權利下放州政府，全美大部分州禁止長達20多年的運動博弈，可望很快全面開放，球迷將可在更多州對足球、籃球、棒球、籃球、冰球等各項運動賽事合法下注。憑著美西地區門戶和全球第五大經濟體得天獨厚優勢，加州體育博弈業可望比其他州腳步更快。

華裔博弈業消息靈通人士表示，加州體育博弈開放及操作細節，可望在今年11月選舉甚至之前，即可出爐。

龍鳳大賭場行政董事、南加州華人博弈業元老朱裕民表示，此次聯邦最高法院裁決，對加州是大好消息，從吸引旅遊、壯大博弈業、增加城市娛樂魅力、增加稅收，體育博弈開放，都將對加州產生巨大正面影響。

朱裕民在美國博弈業超過25年，他表示，有很長時間全國只有拉斯維加斯允許體育博弈，加州博弈業限制在賽馬場、政府管制的賭場以及印地安人賭場，外加民眾平常購買的加州和跨州彩券等有限範圍。

但事實上，加州擁有全美最龐大的博弈人群，拉斯維加斯的體育博弈下注者中，高達40%來自加州，每年下注量數以千億元計算。

誠保利娛樂集團總裁許堅贊同朱裕民的看法。他表示，事實上喜歡博弈的人群一直存在，但長期以來只能到拉斯維加斯和印地安人保留區才算合法，他預計開放後，加州博弈業很快會發展起來，與博弈相關的娛樂和就業也相當看好。

許堅表示，長期以來，加州和其他州一樣，嚴禁在印地安人保留區之外地區賭博，不少喜歡博弈的民眾要不到拉斯維加斯，要不在本地賭馬，比如在聖地牙哥的刁瑪賽馬場、亞凱迪亞聖塔安尼塔等馬場賽馬多達3000至4000匹，賽季時更常常人滿為患，一位難求。但畢竟賽馬形式較為單一，長期以往，包括好萊塢、波莫那等一些傳統賽馬場，近年也被迫關閉，客人嚴重流失，加州甚至已被稱為「夕陽產業」。

不願透露姓名的博弈業者表示，事實上雖然政府這些年一直禁止體育賭博，但體育賭博的地下賭莊一直沒有斷過，包括很多來自兩岸三地和東南亞的華人，對地下賭莊熟門熟路，進出自如。這位在地下賭莊打滾已近十年的業者表示，美國目前體育博弈中最熱門的是NBA（籃球）、NFL（美式足球），MLB（職棒大聯盟)和NHL（職業冰球）。大學的體育賽事，也是民眾瘋狂博弈的領地。