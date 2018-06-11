影／維安不對等？川普車隊獨享逆向待遇

2018-06-11 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



川金會明天登場，新加坡做為東道主，各方面的安排都得謹慎，特別是必須讓美朝雙方享相等待遇，不能偏厚一方。不過，令人意外的是美國總統川普今天前往總統府拜會新加坡總理李顯龍時，車隊獨享了逆向待遇。