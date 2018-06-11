親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

白宮證實 川普和金正恩將一對一會談

國民黨遞出500多項「修正動議」 擋軍人年改修法

影／維安不對等？川普車隊獨享逆向待遇

2018-06-11 16:27聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

川金會明天登場，新加坡做為東道主，各方面的安排都得謹慎，特別是必須讓美朝雙方享相等待遇，不能偏厚一方。不過，令人意外的是美國總統川普今天前往總統府拜會新加坡總理李顯龍時，車隊獨享了逆向待遇。

新加坡總統府前是一條單巷道，昨日北韓領導人金正恩的車隊由右方駛來進入總統府，離去時車隊左轉順向離開；但今天中午川普結束拜會行程時，車隊開出總統府竟然右轉大逆向離去。川普座車、兩輛加長凱迪拉克「野獸」並行，在轉彎時一點點的速度落差，還可看到川普面對窗外守候的民眾揮手。

川普座車「野獸」駛離新加坡總統府，由地上的指向標誌可以清楚看到車隊整個逆向行駛。...
川普座車「野獸」駛離新加坡總統府，由地上的指向標誌可以清楚看到車隊整個逆向行駛。特派記者蔡佩芳／攝影
分享

【相關閱讀】

‧「川金會」專題報導

總統府川普新加坡川金會

相關新聞

白宮證實 川普和金正恩將一對一會談

2018-06-11 16:12

影／璩美鳳出現瑞吉酒店外 舉牌要求川普「推動兩岸和平」

2018-06-11 16:10

海外韓僑看「川金會」 兩韓統一試探性第一步

2018-06-11 15:42

從狂人到狡詐戰略家 金正恩成功變身形象大躍升

2018-06-11 15:42

金正恩向陸借飛機 環時：彰顯大陸影響力

2018-06-11 16:10

影／謝謝李顯龍！ 川普推特po影片致謝星國總理

2018-06-11 16:08

影／終於打破沉默！北韓中央電視台11日報導金正恩訪星

2018-06-11 15:52

韓聯社：金正恩今天可能參觀新加坡經濟設施

2018-06-11 15:48

川金抵星精銳盡出 大陣勢擺足

2018-06-11 15:42

「金製作、文導演、川編劇」 川金大戲各有所圖

2018-06-11 15:42

川普接受李顯龍國是訪問邀請 11月將參加東協峰會

2018-06-11 15:28

北韓官媒大肆報導川金會 火車站大螢幕吸引民眾圍觀 　　

2018-06-11 15:15

川金會在即 日股收高

2018-06-11 14:49

川金會新加坡當東道主 川普感謝李顯龍

2018-06-11 14:45

川金會是否談終戰宣言 文在寅首爾觀變

2018-06-11 14:45

川金會即將登場 南韓民眾3樣情

2018-06-11 14:45

生日派對沒邀金正恩？星國準備大蛋糕 提前為川普慶生

2018-06-11 14:34

觀察站／新加坡閃爆全球 亞洲小紅點鍍金有術

2018-06-11 14:28

杜魯多滅川普威風？白宮幕僚轟：下地獄

2018-06-11 14:25

美朝會談三部曲？6月新加坡、7月平壤、9月華盛頓

2018-06-11 14:24

超神速峰會 兩位美國總統曾留敗績

2018-06-11 14:22

川金世紀峰會 國際政治競合版圖重新界定

2018-06-11 14:18

對金正恩有用？美媒透視川普外交6大戰術

2018-06-11 14:13

美朝敲定核協議？龐培歐：工作層級會議有「實質」進展

2018-06-11 13:42

餘怒未消 川普在星推文連罵G7盟邦

2018-06-11 13:38

緊鑼密鼓喬川金會 薛瑞福金成會崔善姬

2018-06-11 13:38

南韓：美國北韓峰會成敗 端看川金面對面談判

2018-06-11 13:14

「我單槍匹馬搞定」美媒揭川普六大外交戰術

2018-06-11 13:01

影／趕搭川金會熱潮 星國業者推主題美食搶客

2018-06-11 12:53

川金會前暖身 川普先與星總理會談

2018-06-11 12:48

影／「川金會」耗資4.5億 李顯龍：新加坡樂意埋單

2018-06-11 12:40

川金會還沒談 金正恩先邀川普7月到平壤「二次峰會」

2018-06-11 12:28

川金會倒數一日 川普會李顯龍 說什麼受關注

2018-06-11 12:26

川金會借東風？遼寧丹東新加坡城突然熱賣

2018-06-11 12:08

金正恩赴川金會自帶馬桶有原因 毛澤東曾因糞便遭竊改變歷史

2018-06-11 12:05

韓媒：金正恩邀川普在平壤舉行第二次峰會

2018-06-11 11:58

川金已抵星 美朝「去核」定義仍不同

2018-06-11 11:31

川金會是兩「獨裁者」會談？美福斯電視台主持人致歉

2018-06-11 11:24

在川金會展氣勢？川普人在新加坡再批加拿大總理

2018-06-11 11:22
看更多

熱門文章

北韓花招百出 金正恩瞞天過海飛抵新加坡

2018-06-10 21:36

金正恩赴川金會自帶馬桶有原因 毛澤東曾因糞便遭竊改變歷史

2018-06-11 12:05

4張圖表 3分鐘看懂川金會

2018-06-11 07:50

專家看傻了眼！川金會反其道而行 領袖先見面再協議

2018-06-11 09:20

影／不甩新加坡警 北韓攝影官海外一樣狂

2018-06-10 17:48

金正恩搭中方飛機首度長征 與美尬排場

2018-06-11 00:05

川普也來了！空軍一號飛抵新加坡 星國外長維文接機

2018-06-10 20:31

南韓兩記者遭星遣返 台灣記者被盤查

2018-06-11 00:11

Alert5：日新反艦導彈擬部署石垣島 射程蓋台灣　

2018-06-11 00:59

影／李顯龍臉書直播見金正恩 但不到4分鐘就沒了

2018-06-10 18:58

有圖沒真相…一個G7各自表述 看完後所有人都錯亂了

2018-06-11 11:00

北韓style搬到新加坡 超狂攝影官、跑步隨扈都來了

2018-06-10 22:38

CNN：忘了G7吧 上合峰會才是重點

2018-06-11 00:37

金正恩、川普先後抵星 今行程神秘留白

2018-06-11 00:41

與李顯龍會談25分鐘 金正恩：感謝為川金會的努力

2018-06-10 20:26

與川普世紀交鋒 金正恩帶上哪些幕僚？

2018-06-10 18:22

沖繩美軍一架F-15戰機墜海 1飛行員獲救

2018-06-11 07:45

川普髮夾彎 升高G7貿易緊張

2018-06-11 00:12

川普真準備好見金正恩？專家：要避免陷入北韓陷阱

2018-06-10 21:20

川普拒簽G7公報 罵加國總理「不誠實又差勁」

2018-06-11 00:24

謝金河：71歲的川普不是40歲的馬克宏的「對手」

2018-06-11 14:54

英女王歡慶92歲 梅根、凱特「紅藍」鬥艷

2018-06-10 17:20

川普籲讓俄重返G7峰會 普亭「婉拒」

2018-06-10 17:09

金正恩會李顯龍 玩臉書直播大出風頭

2018-06-10 22:55

比特幣昨暴跌12% 韓一處交易所聲稱系統遭「網駭」

2018-06-11 08:40

金正恩到新加坡見「美國狼」 北韓媒體絕口不提

2018-06-10 22:27

路透：金正恩預計於12日下午兩點離開新加坡

2018-06-10 18:31

影／G7峰會撕破臉 美官員要加拿大總理「下地獄」

2018-06-11 12:35

為什麼你我都該重視川金會？

2018-06-11 09:57

「我單槍匹馬搞定」美媒揭川普六大外交戰術

2018-06-11 13:01

央視兩張圖…這邊中俄相見歡 那邊七國不對盤

2018-06-11 00:30

美國總統川普11日中午見李顯龍 將共進工作午餐

2018-06-10 23:05

影／「川金會」耗資4.5億 李顯龍：新加坡樂意埋單

2018-06-11 12:40

外媒：人間地獄 印度貧民窟被「塑膠垃圾海」淹沒

2018-06-10 16:49

影／普亭為習近平下廚？親手嘗試做煎餅、捏包子

2018-06-10 17:04

青瓦台：文在寅派幕僚到新加坡

2018-06-10 19:22

4種情境看川金會 若無協議最可怕

2018-06-10 22:26

影／璩美鳳出現瑞吉酒店外 舉牌要求川普「推動兩岸和平」

2018-06-11 16:10

金正恩拜會李顯龍 感謝籌辦「川金會」

2018-06-10 19:16

本周開盤前 五件國際大事不可不知

2018-06-11 07:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top