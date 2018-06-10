親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

2020誰與川普爭鋒?

2018-06-10 01:19經濟日報 本報訊

儘管距離2020年美國總統大選還有一段時間，川普早在2月底便已在自己的網站上宣布爭取連任。這段時間以來，還有不少和川普一樣企業界出身的領袖被點名可能參選，這個現象和美國企業界近年日漸涉足政治的趨勢有關，愈來愈多商界領袖一反過去遠離政治風波的作法，針對移民、槍械管制、氣候變遷等敏感議題一抒己見。以下是幾個可能挑戰川普總統之位的企業領導人

星巴克創辦人舒玆

舒玆一宣布月底退休，立即引發他可能從政的猜測。舒玆受訪時說自己尚未決定，但為國家政治感到憂慮，至於是否可能參選總統，他的回答是「有許多選項，其中包括公職」。

分享

邁克菲創辦人邁克菲

邁克菲已推文宣布將競選下一屆美國總統。他其實曾在2016年發動攻勢，但殺進決賽前敗給了前新墨西哥州州長強森。面對下屆總統大選，他坦承當選機會不大，想用參選得到說真話的機會。

分享

臉書CEO查克柏格

查克柏格屢次澄清自己並無從政之意，但今年初，他給自己立下「挑戰」—走遍美國50州，好好認識用戶的生活、工作與未來目標，輿論解讀為有意角逐總統寶座。

分享

脫口秀主持人歐普拉

現年63歲的歐普拉同樣呼聲甚高。她獲頒2018年金球獎「終身成就獎」時發表感言，名為「新時代已經到來」的演講引發當晚全場三次全體起立鼓掌，被視為她的「選前宣言」。

分享

NBA獨行俠老闆庫班

億萬富翁馬克．庫班（Mark Cuban）早就透露自己認真考慮要爭取代表共和黨，出馬競選總統，不過要看妻子和家人是否支持。日前紐時向他探尋此事時，他回答確實還在考量此事。

分享

川普總統大選金球獎

相關新聞

美國共享單車服務平台 Uber競逐中

2018-06-09 23:19

袒護史丹佛性侵犯？加州「公投罷免」爭議法官

2018-06-09 19:03

影／川普愛用推特 美脫口秀辦特展嘲諷

2018-06-09 18:49

美國大麻、毒品「開綠燈」？ 保守團體怒批

2018-06-09 17:59

舊金山圖書館 榮獲全美「年度圖書館」

2018-06-09 17:58

為何川普想讓俄國重返G7？ 記者推測5原因

2018-06-09 17:58

美和盟友因貿易失和 G7淪為G6加川普

2018-06-09 16:03

1周2次！川普挺大麻合法化 與塞辛斯不同調

2018-06-09 15:55

台灣女婿馬洛瑞被判間諜罪 最高可判終身監禁

2018-06-09 15:55

華裔商家感激：波登推薦美食 也宣揚移民文化

2018-06-09 14:56

華裔美食作家讚波登：做人很真 有壞男孩獨特魅力

2018-06-09 14:51

波登挺她指控溫斯坦 女友悲痛逾恆 「他是我的磐石」

2018-06-09 14:49

心愛女兒也挽不回 波登終究往死亡懸崖跳下

2018-06-09 14:48

「民主黨提不出好人選」 羅穆尼預言川普輕鬆連任

2018-06-09 13:28

梅蘭妮亞神隱揭秘 川普：大手術4小時 1個月不能搭機

2018-06-09 13:25

影／名廚波登突尋短 敢吃與毒舌盡成絕響

2018-06-09 13:08

賣情資給中國 曾任職CIA的台灣女婿遭定罪

2018-06-09 12:24

美國佛州婦遛狗遇「鱷」煞 被拖入池塘失蹤

2018-06-09 11:44

美19歲夢想生被遣返回墨 3周後遭割喉亡

2018-06-09 11:44

前CIA情報官對陸洩密 陪審團判間諜罪成立

2018-06-09 11:28

曾共嚐越南平民美食 歐巴馬推文懷念波登

2018-06-09 10:01

「樂意再次造訪」 波登評台北：不美外表下卻藏著美好

2018-06-09 01:35

名廚安東尼波登 在法自殺身亡

2018-06-09 00:31

臉書又出包 私人貼文被看光

2018-06-09 00:03

美個資風暴 襲向Google推特

2018-06-09 00:03
看更多

熱門文章

心愛女兒也挽不回 波登終究往死亡懸崖跳下

2018-06-09 14:48

日本新幹線發生砍殺案 1人心肺停止

2018-06-09 22:41

影／飛新加坡就靠它！金正恩專機「蒼鷹1號」解密

2018-06-09 11:37

台灣女婿馬洛瑞被判間諜罪 最高可判終身監禁

2018-06-09 15:55

大陸間諜船偽裝漁船 悄悄停在澳洲戰艦旁

2018-06-09 10:00

日本航空改台灣名 永山英樹：日本人民不允許

2018-06-09 13:57

最快電腦頭銜易主 美新超級電腦速率快兩倍

2018-06-09 15:57

習近平專機借北韓？金正恩專機 不輸美「空軍一號」

2018-06-09 00:33

南海緊張 杜特蒂同意添購戰鬥機與軍艦

2018-06-09 19:37

新加坡幸運兒到南韓賭博 幾小時內贏得2500萬台幣

2018-06-09 17:07

波登驟逝 好友透露繁重工作量促發憂鬱症

2018-06-09 22:11

梅蘭妮亞神隱揭秘 川普：大手術4小時 1個月不能搭機

2018-06-09 13:25

經濟解析／中國對「川金會」布下的大棋局

2018-06-09 22:33

賣情資給中國 曾任職CIA的台灣女婿遭定罪

2018-06-09 12:24

川普拉攏俄羅斯回G8 立即遭打臉

2018-06-09 22:56

薪資停滯 愈來愈多日本人兼職做第2份工作

2018-06-09 09:35

影／名廚波登突尋短 敢吃與毒舌盡成絕響

2018-06-09 13:08

曾共嚐越南平民美食 歐巴馬推文懷念波登

2018-06-09 10:01

美19歲夢想生被遣返回墨 3周後遭割喉亡

2018-06-09 11:44

杜特蒂親嘴風波 女兒：以後隨行監控

2018-06-09 12:48

美駐中人員罹怪病 神秘聲波武器恐慌再起

2018-06-09 22:54

本尊未到 山寨川金會先登場嗆聲新加坡政府：抓我啊

2018-06-09 15:31

南非父親誤殺14歲子 申請保釋親手葬子

2018-06-09 18:28

傳統全職永久工作 不再是澳洲常態

2018-06-09 10:38

美人姊妹同時晉級決賽 角逐南韓小姐后冠

2018-06-09 22:21

金正恩不走老路 北韓談判手段翻新

2018-06-09 12:52

川普稱川金會是美國、北韓謀和「一次性」機會

2018-06-09 23:32

川普要和金正恩「大膽做大事」 準備保證北韓安全

2018-06-09 11:13

波登挺她指控溫斯坦 女友悲痛逾恆 「他是我的磐石」

2018-06-09 14:49

華裔美食作家讚波登：做人很真 有壞男孩獨特魅力

2018-06-09 14:51

川普：G7峰會「非常成功」

2018-06-09 22:49

「樂意再次造訪」 波登評台北：不美外表下卻藏著美好

2018-06-09 01:35

為何川普想讓俄國重返G7？ 記者推測5原因

2018-06-09 17:58

美國佛州婦遛狗遇「鱷」煞 被拖入池塘失蹤

2018-06-09 11:44

川金會謎底揭曉！這5間經典傳奇飯店 置身歷史現場

2018-06-09 11:04

基改植物釋放性費洛蒙 防治蟲害新利器

2018-06-09 13:23

爭取戲份 中國以經濟手段改善與北韓關係

2018-06-09 14:06

新加坡直擊！瑞吉酒店封路設X光安檢門 金正恩住這？

2018-06-09 11:58

「民主黨提不出好人選」 羅穆尼預言川普輕鬆連任

2018-06-09 13:28

川金見面挑地點 新加坡勝出有道理

2018-06-09 18:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top