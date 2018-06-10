2020誰與川普爭鋒?

2018-06-10 01:19 經濟日報 本報訊



儘管距離2020年美國總統大選還有一段時間，川普早在2月底便已在自己的網站上宣布爭取連任。這段時間以來，還有不少和川普一樣企業界出身的領袖被點名可能參選，這個現象和美國企業界近年日漸涉足政治的趨勢有關，愈來愈多商界領袖一反過去遠離政治風波的作法，針對移民、槍械管制、氣候變遷等敏感議題一抒己見。以下是幾個可能挑戰川普總統之位的企業領導人

星巴克創辦人舒玆

舒玆一宣布月底退休，立即引發他可能從政的猜測。舒玆受訪時說自己尚未決定，但為國家政治感到憂慮，至於是否可能參選總統，他的回答是「有許多選項，其中包括公職」。

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邁克菲創辦人邁克菲

邁克菲已推文宣布將競選下一屆美國總統。他其實曾在2016年發動攻勢，但殺進決賽前敗給了前新墨西哥州州長強森。面對下屆總統大選，他坦承當選機會不大，想用參選得到說真話的機會。

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臉書CEO查克柏格

查克柏格屢次澄清自己並無從政之意，但今年初，他給自己立下「挑戰」—走遍美國50州，好好認識用戶的生活、工作與未來目標，輿論解讀為有意角逐總統寶座。

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脫口秀主持人歐普拉

現年63歲的歐普拉同樣呼聲甚高。她獲頒2018年金球獎「終身成就獎」時發表感言，名為「新時代已經到來」的演講引發當晚全場三次全體起立鼓掌，被視為她的「選前宣言」。

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NBA獨行俠老闆庫班

億萬富翁馬克．庫班（Mark Cuban）早就透露自己認真考慮要爭取代表共和黨，出馬競選總統，不過要看妻子和家人是否支持。日前紐時向他探尋此事時，他回答確實還在考量此事。