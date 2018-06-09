川普稱川金會是「和平使命」

2018-06-09 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



美國總統川普9日形容，12日於新加坡舉行的川金會是一項「和平使命」。

川普告訴記者：「它是真正的未知領域，但我非常有自信。它從未完成過，也從未測試過。所以我們將以一種非常積極的精神投入。」