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法網／哈蕾普終結無冕后 笑納生涯大賽首冠

川普稱川金會是「和平使命」

2018-06-09 23:10聯合報 記者王麗娟╱即時報導

美國總統川普9日形容，12日於新加坡舉行的川金會是一項「和平使命」。

川普告訴記者：「它是真正的未知領域，但我非常有自信。它從未完成過，也從未測試過。所以我們將以一種非常積極的精神投入。」

川普川金會新加坡

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