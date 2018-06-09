川普：貿易應「零關稅、零障礙、零補貼」

2018-06-09 23:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



CNBC報導，美國總統川普9日在七大工業國（G7）魁北克峰會表示，貿易應該具備零關稅、零障礙、零補貼的要件。

川普在記者會上說：「免除關稅，免除障礙，應該要如此。」

在川普發布以上聲明之際，美國與其他G7成員國正因為貿易問題而起衝突。G7成員國包括：美國、英國、義大利、加拿大、德國、法國和日本。

川普已基於國家安全名義，對每個非美國的G7成員國加徵鋼、鋁關稅，此舉觸怒美國盟邦，也冒著美國在G7峰會遭到孤立的風險。

法國總統馬克宏曾揚言把美國剔除在G7會後公報之外。G7峰會閉幕時發布會後公報已成慣例。