華裔商家感激：波登推薦美食 也宣揚移民文化

2018-06-09 14:56 世界日報 記者 世界日報 記者 邵冰如 ／紐約報導



美食家波登從不隱瞞他對移民文化和庶民美食的鍾情，華人店家提起波登都滿是感謝，更認為他不只推薦美食，更宣揚了美食背後的移民歷史和文化。 記者邵冰如攝影 分享 facebook

身為紐約客，波登從不隱瞞他對移民文化和庶民美食的鍾情，多年來，他曾多次造訪紐約華人美食，也製作過電視節目。一年多前在華人密集的皇后區法拉盛街頭，他曾獨自走進羅斯福大道上一家連店名都沒有的小豆花鋪，跟語言不通的老闆比手畫腳後，買了一碗豆花，還曾大啖緬街上的腸粉、肉夾饃等華人小吃。這些華人店家提起波登都滿是感謝，更認為他不只推薦美食，更宣揚了美食背後的移民歷史和文化。

波登去年特別製作了皇后區的移民美食節目，包括多家法拉盛小吃。一間老字號豆花鋪店主陳老闆回憶說，那天一個「長得高高笑咪咪的白人」獨自走進店裡，東看西看，雖然語言不通，「但這個白人先生非常客氣，不停指著豆花微笑，露出好奇的眼神。」

後來透過其他客人幫忙翻譯，波登買了兩碗豆花離開。

幾天後，陳老闆的朋友告訴他，這兩碗豆花上了波登的節目。陳老闆說，沒想到原來「那個客氣的白人」那麼有名，也很意外自家的豆花能上主流電視節目。更讓他驚喜的是，從此之後很多人慕名來買豆花，而且不只華裔來吃，還常有外國客人滑著手機上的美食資訊找來，「來認識我們中國的豆花，我很驕傲。」

法拉盛羅斯福大道上的「石磨腸粉王」也獲波登青睞；老闆容永恆說，一年多前，波登的工作團隊先到他的店裡外帶了一分蔥蛋豬肉腸粉，波登本人雖未到訪，但吃了後非常喜歡，節目團隊隨即到腸粉店裡拍攝製作過程。

節目播出後，生意更好了；容永恆說，他感謝波登，不只他推薦美食為店家帶來好生意，更重要的是他真心理解並且願意推薦美食背後的移民歷史和文化 。

他說，華人移民在美國生活不容易，很多和他一樣的年輕人，都抱著夢想打拚，他有不少餐飲業的朋友都受到波登的影響，大家認真地做著廚師工作，要讓移民美食打出一片天地。