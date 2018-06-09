親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

華裔美食作家讚波登：做人很真 有壞男孩獨特魅力

2018-06-09 14:51世界日報 特派員許惠敏／綜合報導

美國名廚及電視節目主持人波登8日自殺震驚全球。美聯社
美國名廚及電視節目主持人波登8日自殺震驚全球。美聯社
分享

集作家、廚師及電視節目主持人身分於一身的波登(Anthony Bourdain)8日自殺震驚全球，曾與波登合作過的華裔美食作家周曉晴形容波登「很真」，有些讓人不討厭的「壞男孩」特質，「我們並不頂熟，但他能很快拉近你我距離，讓社區更親密。這是他的天賦異稟。」

周曉晴年初出版英文食譜「中華民廚」(Chinese Soul Food)，介紹「親民版」中國菜，和波登因美食結緣。

周曉晴說，2006年她懷孕五個月，波登帶著旅遊頻道的「波登不設限」(Anthony Bourdain：No Reservations)製作團隊到她家，拍攝華人家庭的尋常美味「鍋貼」，兩人一邊做鍋貼一邊聊西雅圖的美食地圖。

「當時的他剛從非洲回來，病得一塌糊塗，但攝影機一運轉他馬上進入專業狀況。」周曉晴說，波登告訴他，無論到何處，總是會想法挖掘少為人知的故事。

做完「波登不設限」那集鍋貼節目後，曾在西雅圖時報擔任美食記者的周曉晴還多次訪問波登，「他總是不忘提到，能夠繞著地球說故事是自己的福氣。」

波登在有線電視新聞網(CNN)主持的「波登闖異地」(Anthony Bourdain: Parts Unknown)節目，帶著攝影師走訪為人少知的角落、以在地美食為媒介走進異域文化。

曾訪問過波登的CNN主播布里哲(Wolf Blizer)說，波登「把世界變小了」，說明他的獨特魅力與貢獻。

從大廚、作家到旅遊美食節目主持人，波登的職業生涯以美食為軸，40年來無論角色怎麼轉換，不變的是他的要求完美、極致。至於做人，從1980年代的狂傲不羈到今天鏡頭下觀眾看到誰都能稱兄道弟的波登，有極大的反差，不變的評價是他的「毫不做作的真實」和「坦白做自己」。

西雅圖非洲

相關新聞

華裔商家感激：波登推薦美食 也宣揚移民文化

2018-06-09 14:56

「民主黨提不出好人選」 羅穆尼預言川普輕鬆連任

2018-06-09 13:28

波登挺她指控溫斯坦 女友悲痛逾恆 「他是我的磐石」

2018-06-09 14:49

心愛女兒也挽不回 波登終就往死亡懸崖跳下

2018-06-09 14:48

梅蘭妮亞神隱揭秘 川普：大手術4小時 1個月不能搭機

2018-06-09 13:25

影／名廚波登突尋短 敢吃與毒舌盡成絕響

2018-06-09 13:08

賣情資給中國 曾任職CIA的台灣女婿遭定罪

2018-06-09 12:24

美國佛州婦遛狗遇「鱷」煞 被拖入池塘失蹤

2018-06-09 11:44

美19歲夢想生被遣返回墨 3周後遭割喉亡

2018-06-09 11:44

前CIA情報官對陸洩密 陪審團判間諜罪成立

2018-06-09 11:28

曾共嚐越南平民美食 歐巴馬推文懷念波登

2018-06-09 10:01

「樂意再次造訪」 波登評台北：不美外表下卻藏著美好

2018-06-09 01:35

名廚安東尼波登 在法自殺身亡

2018-06-09 00:31

臉書又出包 私人貼文被看光

2018-06-09 00:03

美個資風暴 襲向Google推特

2018-06-09 00:03

川普在峰會登場前提出驚人建議：應該讓俄羅斯重回G7

2018-06-08 22:56

川普盼G7解貿易不公 籲讓俄羅斯重返集團

2018-06-08 22:53

運動賭博法案通過 新澤西州可押注

2018-06-08 21:45

捷運延伸至聖荷西 環境評估過關

2018-06-08 21:42

波特迷要失望了 費城因華納介入恐終止哈利波特節

2018-06-08 21:41

環保組織NRDC與中國關係好 兩眾議員質疑

2018-06-08 21:35

趙美心國會作證被拒 籲勿對中國留學生貼標籤

2018-06-08 21:30

朱利安尼談色情女星 第一夫人打破沉默

2018-06-08 21:27

川普：美國重新受到尊重？專家打臉：荒謬

2018-06-08 21:22

美司法部：歐記健保強制納保違憲

2018-06-08 21:18

美國非法移民太多 1600人移交聯邦監獄

2018-06-08 19:03

美自殺現象日益嚴重 當局視為公衛問題

2018-06-08 18:59

美參院情報委員會前職員 涉對記者洩密被捕

2018-06-08 18:53

影／幾勞亞火山熔岩入海造陸 夏威夷大島變更大

2018-06-08 18:16

影／小狗自信爆棚挑戰大鱷魚 留下最後身影

2018-06-08 18:06

史丹佛大學性侵案：加州「公投罷免」恐龍法官

2018-06-08 15:50

舊金山1天2起槍擊案 2死2重傷

2018-06-08 15:25

航校飛機墜毀3華人亡 中領館助奔喪

2018-06-08 13:44

偷裝甲車讓警狂追 美軍官辯出任務警斥胡扯

2018-06-08 12:37

州警攔檢 攔到27年前接生他的退休警察

2018-06-08 12:18

海軍強國？ 美83%初級軍官航海技術不及格

2018-06-08 12:07

蔡國強獲頒RISD榮譽藝術博士

2018-06-08 11:53
看更多

熱門文章

毒舌派名廚安東尼波登自殺身亡 曾訪台尋小吃

2018-06-08 19:57

日航、全日空在請願下撤除中國台灣 發起人：台灣是台灣人民的

2018-06-08 15:41

日本下架違法民宿 Airbnb祭出近3億台幣補償基金

2018-06-08 20:42

騎士摔倒遭大貨車輾頭竟沒事 他的安全帽成話題

2018-06-08 17:16

名廚安東尼波登自殺身亡 傑米奧利佛致哀

2018-06-08 23:36

陸資大量湧入斯里蘭卡 英媒：儼然在「曲線殖民」

2018-06-08 18:02

蘋果新iPhone 傳大砍供應商20%訂單

2018-06-08 16:40

「樂意再次造訪」 波登評台北：不美外表下卻藏著美好

2018-06-09 01:35

大陸間諜船偽裝漁船 悄悄停在澳洲戰艦旁

2018-06-09 10:00

影／飛新加坡就靠它！金正恩專機「蒼鷹1號」解密

2018-06-09 11:37

名廚安東尼波登自殺身亡 網路一片哀傷震驚

2018-06-08 21:57

為什麼川金會要在新加坡舉辦？ 因為這6個原因

2018-06-08 18:15

習近平專機借北韓？金正恩專機 不輸美「空軍一號」

2018-06-09 00:33

影／幾勞亞火山熔岩入海造陸 夏威夷大島變更大

2018-06-08 18:16

越南傳示威遊行 辦事處籲台商提高警惕

2018-06-08 19:02

年輕人理財不聽父母言吃虧在眼前？專家：未必

2018-06-08 22:30

川普在峰會登場前提出驚人建議：應該讓俄羅斯重回G7

2018-06-08 22:56

早兩天到！韓聯社：金正恩將於6月10日抵達新加坡

2018-06-08 18:18

波登曾來台介紹美食 遺憾無法再來訪

2018-06-08 21:56

加州外海小紅蟹成群 海床被染一片紅

2018-06-08 15:17

美駐中人員出現莫名症狀 警戒範圍擴至全中國

2018-06-08 18:54

柏南奇：財政刺激消退 美經濟2020恐墜崖

2018-06-08 18:13

薪資停滯 愈來愈多日本人兼職做第2份工作

2018-06-09 09:35

影／小狗自信爆棚挑戰大鱷魚 留下最後身影

2018-06-08 18:06

賣情資給中國 曾任職CIA的台灣女婿遭定罪

2018-06-09 12:24

確定參上一腳！前NBA球星羅德曼將參加川金會

2018-06-08 22:32

川普：美國重新受到尊重？專家打臉：荒謬

2018-06-08 21:22

川普考慮口頭承諾互不侵犯 回報北韓棄核

2018-06-08 21:48

名廚安東尼波登 在法自殺身亡

2018-06-09 00:31

中興和解案 參院喊封殺

2018-06-09 00:03

日本航空改台灣名 永山英樹：日本人民不允許

2018-06-09 13:57

火星生命新證據！ 湖床下挖到3種有機分子

2018-06-08 23:57

波登與歐巴馬用餐餐桌 越南小吃店這樣保存

2018-06-08 23:35

朱利安尼談色情女星 第一夫人打破沉默

2018-06-08 21:27

杜特蒂親嘴風波 女兒：以後隨行監控

2018-06-09 12:48

日本近6萬高齡駕駛可能失智 警方擬對策

2018-06-08 21:50

傳統全職永久工作 不再是澳洲常態

2018-06-09 10:38

阿富汗與塔利班停火 加強進攻IS

2018-06-08 22:52

曾共嚐越南平民美食 歐巴馬推文懷念波登

2018-06-09 10:01

山寨金正恩入境 新加坡拘留訊問後放行

2018-06-08 18:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top