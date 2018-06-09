華裔美食作家讚波登：做人很真 有壞男孩獨特魅力

2018-06-09 14:51 世界日報 特派員 世界日報 特派員 許惠敏 ／綜合報導



美國名廚及電視節目主持人波登8日自殺震驚全球。美聯社 分享 facebook

集作家、廚師及電視節目主持人身分於一身的波登(Anthony Bourdain)8日自殺震驚全球，曾與波登合作過的華裔美食作家周曉晴形容波登「很真」，有些讓人不討厭的「壞男孩」特質，「我們並不頂熟，但他能很快拉近你我距離，讓社區更親密。這是他的天賦異稟。」

周曉晴年初出版英文食譜「中華民廚」(Chinese Soul Food)，介紹「親民版」中國菜，和波登因美食結緣。

周曉晴說，2006年她懷孕五個月，波登帶著旅遊頻道的「波登不設限」(Anthony Bourdain：No Reservations)製作團隊到她家，拍攝華人家庭的尋常美味「鍋貼」，兩人一邊做鍋貼一邊聊西雅圖的美食地圖。

「當時的他剛從非洲回來，病得一塌糊塗，但攝影機一運轉他馬上進入專業狀況。」周曉晴說，波登告訴他，無論到何處，總是會想法挖掘少為人知的故事。

做完「波登不設限」那集鍋貼節目後，曾在西雅圖時報擔任美食記者的周曉晴還多次訪問波登，「他總是不忘提到，能夠繞著地球說故事是自己的福氣。」

波登在有線電視新聞網(CNN)主持的「波登闖異地」(Anthony Bourdain: Parts Unknown)節目，帶著攝影師走訪為人少知的角落、以在地美食為媒介走進異域文化。

曾訪問過波登的CNN主播布里哲(Wolf Blizer)說，波登「把世界變小了」，說明他的獨特魅力與貢獻。

從大廚、作家到旅遊美食節目主持人，波登的職業生涯以美食為軸，40年來無論角色怎麼轉換，不變的是他的要求完美、極致。至於做人，從1980年代的狂傲不羈到今天鏡頭下觀眾看到誰都能稱兄道弟的波登，有極大的反差，不變的評價是他的「毫不做作的真實」和「坦白做自己」。