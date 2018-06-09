波登挺她指控溫斯坦 女友悲痛逾恆 「他是我的磐石」

2018-06-09 14:49 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



美國名廚波登自縊身亡，她的女友愛莎‧阿根托（Asia Argento）無比心痛。 法新社 分享 facebook

「他是我的愛。我的磐石。我的保護者。我悲痛逾恆。」

名廚波登自縊身亡，她的女友愛莎‧阿根托（Asia Argento）無比心痛，她在推特發文：「安東尼做每件事都付出他所有的一切，他燦爛、大無畏的精神，感動和激勵了許多人，他的慷慨無遠弗屆，他是我的愛。」

阿根托是義大利女演員兼電影製片人，她是最早出面指控好萊塢製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）強暴的女性之一；波登則親上火線，公開支持她站出來；兩人的關係從此受到各方注目，也經常在社交媒體貼上合照，公開放閃。波登自此也成為#MeToo運動中最強有力的支持者。

在溫斯坦性醜聞被揭發後，波登不客氣地在推特發文：「我們現在可以用『強姦犯』這個字了吧？＃Weinstein」他也多次為阿根托推文說，阿根托「現在所做的是全世界最艱難的事。」

事實上，當#MeToo運動烈火從好萊塢延燒到餐飲界時，波登也扮演了運動倡儀者角色；去年12月傳言一位名廚也捲入性行為不端風波，新聞傳出的同時，波登隨即上推特證實紐約名廚巴塔利（Mario Batali）就是性醜聞中的加害人。

他寫道：「就是巴塔利（Batali），這很糟糕。」

擅長寫作的波登，第一本書「安東尼波登之廚房機密檔案」，大膽揭露餐飲業這個激烈甚至帶著危險的世界，自此鞏固了他「壞男孩」地位；但波登曾說，他從不想成為兄弟文化的一部分。

他在10月向Slate雜誌說，他已成為一個「極其古老和壓迫體系中的領導人物」，他想把它改得更好；溫斯坦性侵女星消息曝光後，波登與其他知名人士不同，他除了自清，也反躬自省，承認自己有段時間老在廚房裡憤怒大聲罵人。

波登談到他的第一本書證實了兄弟文化最糟糕的本能，那文化肯定無助於女性處境。

「人們必須考慮他們所看到的事，思考自己的行為。」波登說，「我們站在一旁觀察騷擾和脅迫，現在我們學到了，沉默不語將付出真正代價；你得為此負責。」

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