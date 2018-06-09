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心愛女兒也挽不回 波登終就往死亡懸崖跳下

2018-06-09 14:48世界日報 編譯黃秀媛／綜合8日電

美國名廚波登在法國尋短逝世，震驚世界。 歐新社
美國名廚波登在法國尋短逝世，震驚世界。 歐新社
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美國名廚波登 (Anthony Bourdain)突然自殺使餐飲界和熟人為之震驚，不過可能沒有人比他鍾愛的11歲女兒亞莉安更瞭解他。

亞莉安是波登與2016年離異的前妻歐妲薇‧布夏(Ottavia Busia)所生；他說，他一直盡力教養女兒充滿自信，讓她能用各種工具做她想做的任何事情，同時保護女兒不受外界干擾；他為女兒甘心奉獻，而他自己似乎從父女親情獲得更多幸福喜樂。

他2013年投書英國「衛報」說：「我有一張和女兒在開曼群島的合照。她閉著眼睛坐在我懷裡。我緊緊的抱著她，我的臉被太陽曬傷，卻滿心充塞為人之父的喜悅。我50歲才成為一個小女孩的父親，年紀大得終於能夠擔當這個職責。亞莉安把我變成繞指柔。我只希望她感受到被愛，擁有高度自尊，還有高明的技能。」

波登年輕時曾在一間餐廳洗盤子，後來逐漸爬到主廚大位；他經常在自己的節目中喝酒，並公開透露他和內心惡魔的搏鬥，其中包括吸毒問題。

他在2014年美國廣播電視界的皮博迪獎（Peabody Awards）典禮致辭說：「我們問很簡單的問題：什麼東西讓你開心？你吃什麼？你喜歡做什麼菜？」

波登說，女兒對他影響極大，他兩年前出版的「食指大動」(Appetites)主要是為了在家裡歡宴親友，與成名作「安東尼波登之廚房機密檔案」大膽揭發餐館內幕完全不同，這本書似乎顯示波登的成長。

他曾說：「我現在是個九歲女孩的父親，過去九年我主要是在為她煮食，使我非常快樂。以前我做的一切都是為了自己…現在我試圖做一些有用的事情，反映我過去幾年以父親身分製作的那種食物。」

波登說，他最重要的目標是讓女兒與男性完全平等，不要有任何時候覺得不如人。

他說：「作為父親，尤其是養育一個會長成年輕女性的小女孩，我的心靈職責是讓她絕不需獲得男性或任何其他人認可，或從別人感受自我價值，或受到任何人肢體威嚇。」

他今年稍早還告訴「眾生相」雜誌，女兒是他唯一的驅動力，使他在最黑暗的時候都不至於放棄。

「我覺得還有值得活下去的理由。老實說，我有時會覺得自己這一輩子過得還不錯，為什麼不乾脆做傻事，自私的從懸崖跳下深不可測的水裡。」波登說，「現在當了老爹，過得也算快樂，我不知道還會不會動這種念頭。」

女兒畢竟還是拉不住波登，他還是動了做傻事的念頭，往死亡的懸崖底下跳了下去。

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