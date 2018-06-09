「民主黨提不出好人選」 羅穆尼預言川普輕鬆連任

2018-06-09 13:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合8日電



前美國麻州州長和2012年共和黨總統候選人羅穆尼預言川普2020年輕鬆勝選。 美聯社 分享 facebook

前美國麻州州長和2012年共和黨總統候選人羅穆尼(Mitt Romney)曾稱川普總統是騙子，而如今他大膽預言，因民主黨提不出好人選，川普2020年將輕鬆贏得黨內提名，在大選中穩穩地成功連任；川普8日讚賞羅穆尼的評論，認為他說的是「超級實話」。

羅穆尼正在角逐猶他州的國會參議員席位，他7日在猶他州舉行的一場會議上預言，川普會在2020年大選獲勝。自2012年以來，羅穆尼年年都是這個會議的主持人，重點討論美國未來在國內外的領導力；今年的與會者包括國會眾院議長萊恩、前紐約市長彭博和國會參議員賈德納，以及前星巴克執行長舒茲和達美樂披薩(Domino Pizza)前執行長多爾等。

「川普未來至少還要領導美國六年，這樣說不是因為經濟強勁，也不是薪資升高。」羅穆尼說，「而是我們的民主黨朋友很可能提出一個不符合主流民意的人選，從而將使川普輕鬆勝選。」

川普讚賞羅穆尼的言論，稱他說話直率，「無論是喜歡還是不喜歡他的人都這樣認為。」

羅穆尼對川普的評論至少在語氣上是180度的大轉彎，他2016年曾一度是「絕不要川普」(Never Trump)運動的檯面人物，指川普是騙子和偽君子。

羅穆尼後來降低對川普的批評聲調，如今在黨內參院席位的初選階段，他似乎成為川普的支持者，擁戴他在共和黨的領導地位。

但出席羅穆尼主持會議的與會嘉賓中，許多人仍對川普持質疑態度，但也有少數死忠粉絲，包括曾短暫擔任白宮聯絡室主任的史卡拉穆奇等人。