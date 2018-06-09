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梅蘭妮亞神隱揭秘 川普：大手術4小時 1個月不能搭機

2018-06-09 13:25世界日報 編譯黃秀媛／綜合8日電

川普稱妻子遵醫囑，暫時不能搭機隨行出國。 路透
川普稱妻子遵醫囑，暫時不能搭機隨行出國。 路透
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美國總統川普夫人梅蘭妮亞因腎臟動手術，神隱近一個月引起外界猜測，而川普8日宣稱，梅蘭妮亞動的是持續將近四小時的「大手術」，使這個謎團更為加深。

川普啟程前往魁北克參加七大工業國峰會時說，梅蘭妮亞也想陪他到加拿大和新加坡，可是醫生指示她一個月內不能搭飛機，因此他只好單獨前往。

川普說：「第一夫人很好。她也想去，可是醫生說她一個月內不能搭機。她動大手術，接近四個鐘頭的手術。她情況很好。」

美國第一夫人辦公室5月14日宣布，梅蘭妮亞接受血管栓塞手術治療良性的腎臟問題。

川普原來表示，妻子兩、三天就能回家，結果梅蘭妮亞在華府近郊的華特．里德陸軍醫療中心一住就是五天，19日回到白宮療養，將近一個月沒有公開露面，引起各種揣測。

她的發言人8日說，第一夫人手術成功，只是還無法出國旅行；但是，發言人拒絕答覆梅蘭妮亞住院期間是否只動過栓塞手術。

醫療專家說，這種手術通常用於斷絕對腎臟的血液供應，以阻止良性腫瘤或小動脈瘤出血，或消減腫瘤，通常一、兩個鐘頭就能完成，而川普提到的四小時可能是從術前準備直到病人甦醒過來。

梅蘭妮亞神隱引發的猜測，顯然使他們夫妻感到氣惱；梅蘭妮亞上周推文，強調她很好，與家人都在白宮。

川普更痛批媒體，表示第一夫人手術後正在療養，各種傳聞卻不斷，從她幾乎死掉、拉皮整形、離開白宮和丈夫，到受到家暴無所不包。

從5月10日就不見蹤影的梅蘭妮亞本周終於露面，打消了一些傳言，但川普一席話，又把謎團攪亂。

梅蘭妮亞手術川普

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