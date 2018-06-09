美國佛州婦遛狗遇「鱷」煞 被拖入池塘失蹤

2018-06-09 11:44 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



美國佛羅里達州戴維市（Davie）警方8日表示，當局接獲目擊者報案，指一名正在遛狗的婦女被一隻鱷魚拖入水中，狗兒在水邊咆哮，該女子再無影。警方正設法捕捉鱷魚，查明真相。

戴維市警方表示，獵捕者在銀湖扶輪自然公園（Silver Lakes Rotary Nature Park）池塘裡看到了一條長12呎的鱷魚。在鱷魚被抓到前，潛水員不能下水尋找失者。警方指出，該名失女子的狗不肯離開池塘，其中一隻狗還被鱷魚咬了一口。

被推定失的女子友人波瑞利（Jim Borelli）說，她和她先生的確會在公園遛狗。她的丈夫目前出城，在和戴維市警方接觸後，派他來取得更多訊息。波瑞利說：「我祈禱她沒有發生任何事。」

銀湖扶輪自然公園靠近Seminole滾石旅店和賭場，是邁阿密主要旅遊娛樂景點。為保險起見，當局8日已將公園關閉。過往路人對於水中潛伏鱷魚這件事，並不太驚訝。有人說，「佛羅里達州的任何一個水域，可能都在某個地方有鱷魚。」

另一位附近居民艾斯托品南（Sharon Estupinan）說，三天前她曾在池裡看到一隻10呎長鱷魚，公園護林員警告她，讓狗遠離水邊遠一點。她說：「我很害怕，每次我去遛狗時都會想：天啊，我得把我的狗叫住，不讓牠們靠近水或附近樹木。那鱷魚真的很大。想藏也藏不住。」

隨著愈來愈多人喜歡住在海濱住宅和從事海濱休閒娛樂，佛州的鱷魚和人類也愈來愈常出現交集。這種大型爬行動物在淡水和微鹹的湖水、河流、運河、高爾夫球場池塘出沒。全州大約有670萬英畝土地適宜鱷魚棲息，牠們在5月和6月的交配季節特別活躍。

野生動物保護委員會表示，在佛州發生嚴重鱷魚攻擊受傷事件可能性大約只有320萬分之一。1948年到2017年有401人被鱷魚咬傷，其中24人死亡。最近一次死亡事件發生在2016年，當時在迪士尼世界度假勝地附近，一名在水邊玩耍的兩歲男孩不幸遇難。