親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

【即時短評】修法打假新聞 立委請用一下大腦好嗎？

勇士瘋狂三分箭如雨 騎士單調攻防種敗因

美19歲夢想生被遣返回墨 3周後遭割喉亡

2018-06-09 11:44世界日報 記者顏伶如／綜合報導

原本在美國愛阿華州第摩因市（Des Moines）讀高中的19歲「夢想生」帕奇可（Manuel Antonio Cano Pacheco），三歲時被父母帶到美國。在前任美國總統歐巴馬任內申請了「童年抵美暫緩遣返計畫」（DACA）的他，川普總統上台後申請身分延續遭到駁回，今年4月底被美國移民及海關執法局（ICE）遣返墨西哥。但回到墨西哥僅僅三周，帕奇可卻遭人割喉喪命。

「狄蒙紀錄報」（Des Moines Register）報導，如果沒有被遣返，帕奇可應該可在今年5月從高中畢業，跟其他同學一起穿著畢業袍，在畢業典禮上領取畢業證書；但卻因「在錯誤的時間，出現在錯誤的地點」而喪命。

不過，在孩提時期被父母非法入境帶入美國的帕奇可，雖在歐巴馬任內取得「夢想生」身分，但川普上台後申請身分延續，卻因為有著包括酒駕在內的兩項輕罪前科而未過關，今年4月24日在被移民及海關執法局人員押解下，遣返到位於美墨邊境的墨西哥薩卡特卡斯（Zacatecas）。

報導指出，遣返回到墨西哥的三周之後，帕奇可在黑幫犯罪猖獗的當地遭人割喉死亡。

友人6月3日在狄蒙三一美國聯合衛理公會教堂（Trinity Las Americas United Methodist Church）為帕奇可舉辦追悼會。帕奇可生前友人維杜茲克（Juan Verduzco）接受訪問時說，帕奇可出事的當天是跟一名朋友出門買東西吃，結果雙雙遭到謀殺，與兇嫌卻素昧平生。

墨西哥移民

相關新聞

美國佛州婦遛狗遇「鱷」煞 被拖入池塘失蹤

2018-06-09 11:44

前CIA情報官對陸洩密 陪審團判間諜罪成立

2018-06-09 11:28

曾共嚐越南平民美食 歐巴馬推文懷念波登

2018-06-09 10:01

「樂意再次造訪」 波登評台北：不美外表下卻藏著美好

2018-06-09 01:35

名廚安東尼波登 在法自殺身亡

2018-06-09 00:31

臉書又出包 私人貼文被看光

2018-06-09 00:03

美個資風暴 襲向Google推特

2018-06-09 00:03

川普在峰會登場前提出驚人建議：應該讓俄羅斯重回G7

2018-06-08 22:56

川普盼G7解貿易不公 籲讓俄羅斯重返集團

2018-06-08 22:53

運動賭博法案通過 新澤西州可押注

2018-06-08 21:45

捷運延伸至聖荷西 環境評估過關

2018-06-08 21:42

波特迷要失望了 費城因華納介入恐終止哈利波特節

2018-06-08 21:41

環保組織NRDC與中國關係好 兩眾議員質疑

2018-06-08 21:35

趙美心國會作證被拒 籲勿對中國留學生貼標籤

2018-06-08 21:30

朱利安尼談色情女星 第一夫人打破沉默

2018-06-08 21:27

川普：美國重新受到尊重？專家打臉：荒謬

2018-06-08 21:22

美司法部：歐記健保強制納保違憲

2018-06-08 21:18

美國非法移民太多 1600人移交聯邦監獄

2018-06-08 19:03

美自殺現象日益嚴重 當局視為公衛問題

2018-06-08 18:59

美參院情報委員會前職員 涉對記者洩密被捕

2018-06-08 18:53

影／幾勞亞火山熔岩入海造陸 夏威夷大島變更大

2018-06-08 18:16

影／小狗自信爆棚挑戰大鱷魚 留下最後身影

2018-06-08 18:06

史丹佛大學性侵案：加州「公投罷免」恐龍法官

2018-06-08 15:50

舊金山1天2起槍擊案 2死2重傷

2018-06-08 15:25

航校飛機墜毀3華人亡 中領館助奔喪

2018-06-08 13:44

偷裝甲車讓警狂追 美軍官辯出任務警斥胡扯

2018-06-08 12:37

州警攔檢 攔到27年前接生他的退休警察

2018-06-08 12:18

海軍強國？ 美83%初級軍官航海技術不及格

2018-06-08 12:07

蔡國強獲頒RISD榮譽藝術博士

2018-06-08 11:53

川普律師稱AV女優說話「不可信」 色情片業者齊聲砲轟

2018-06-08 10:57

川普律師語出爭議：暴風女不可信 因她拍A片

2018-06-08 09:17
看更多

熱門文章

毒舌派名廚安東尼波登自殺身亡 曾訪台尋小吃

2018-06-08 19:57

日航、全日空在請願下撤除中國台灣 發起人：台灣是台灣人民的

2018-06-08 15:41

日本下架違法民宿 Airbnb祭出近3億台幣補償基金

2018-06-08 20:42

陸資大量湧入斯里蘭卡 英媒：儼然在「曲線殖民」

2018-06-08 18:02

騎士摔倒遭大貨車輾頭竟沒事 他的安全帽成話題

2018-06-08 17:16

名廚安東尼波登自殺身亡 傑米奧利佛致哀

2018-06-08 23:36

傳裸照又強吻 女師向17歲男學生求歡被捕

2018-06-08 14:10

蘋果新iPhone 傳大砍供應商20%訂單

2018-06-08 16:40

「樂意再次造訪」 波登評台北：不美外表下卻藏著美好

2018-06-09 01:35

影／荷蘭女鬧事 警察粗暴「當男生痛毆」惹議

2018-06-08 14:34

大陸間諜船偽裝漁船 悄悄停在澳洲戰艦旁

2018-06-09 10:00

名廚安東尼波登自殺身亡 網路一片哀傷震驚

2018-06-08 21:57

為什麼川金會要在新加坡舉辦？ 因為這6個原因

2018-06-08 18:15

習近平專機借北韓？金正恩專機 不輸美「空軍一號」

2018-06-09 00:33

越南傳示威遊行 辦事處籲台商提高警惕

2018-06-08 19:02

影／幾勞亞火山熔岩入海造陸 夏威夷大島變更大

2018-06-08 18:16

川普在峰會登場前提出驚人建議：應該讓俄羅斯重回G7

2018-06-08 22:56

早兩天到！韓聯社：金正恩將於6月10日抵達新加坡

2018-06-08 18:18

年輕人理財不聽父母言吃虧在眼前？專家：未必

2018-06-08 22:30

H&M、GAP爆血汗工廠 亞洲女工遭虐打性侵

2018-06-08 13:04

美駐中人員出現莫名症狀 警戒範圍擴至全中國

2018-06-08 18:54

影／無人機代替模特兒走秀？ 網友：見鬼了

2018-06-08 15:14

波登曾來台介紹美食 遺憾無法再來訪

2018-06-08 21:56

州警攔檢 攔到27年前接生他的退休警察

2018-06-08 12:18

加州外海小紅蟹成群 海床被染一片紅

2018-06-08 15:17

柏南奇：財政刺激消退 美經濟2020恐墜崖

2018-06-08 18:13

確定參上一腳！前NBA球星羅德曼將參加川金會

2018-06-08 22:32

奇！ 十餘隻企鵝陳屍垃圾桶 澳洲政府追查

2018-06-08 13:06

影／小狗自信爆棚挑戰大鱷魚 留下最後身影

2018-06-08 18:06

川普：美國重新受到尊重？專家打臉：荒謬

2018-06-08 21:22

薪資停滯 愈來愈多日本人兼職做第2份工作

2018-06-09 09:35

影／探索火星生命大突破 NASA發現有機分子與甲烷周期

2018-06-08 12:26

川普考慮口頭承諾互不侵犯 回報北韓棄核

2018-06-08 21:48

航校飛機墜毀3華人亡 中領館助奔喪

2018-06-08 13:44

波登與歐巴馬用餐餐桌 越南小吃店這樣保存

2018-06-08 23:35

名廚安東尼波登 在法自殺身亡

2018-06-09 00:31

朱利安尼談色情女星 第一夫人打破沉默

2018-06-08 21:27

火星生命新證據！ 湖床下挖到3種有機分子

2018-06-08 23:57

中興和解案 參院喊封殺

2018-06-09 00:03

日本近6萬高齡駕駛可能失智 警方擬對策

2018-06-08 21:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top