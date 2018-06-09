美19歲夢想生被遣返回墨 3周後遭割喉亡

2018-06-09 11:44 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



原本在美國愛阿華州第摩因市（Des Moines）讀高中的19歲「夢想生」帕奇可（Manuel Antonio Cano Pacheco），三歲時被父母帶到美國。在前任美國總統歐巴馬任內申請了「童年抵美暫緩遣返計畫」（DACA）的他，川普總統上台後申請身分延續遭到駁回，今年4月底被美國移民及海關執法局（ICE）遣返墨西哥。但回到墨西哥僅僅三周，帕奇可卻遭人割喉喪命。

「狄蒙紀錄報」（Des Moines Register）報導，如果沒有被遣返，帕奇可應該可在今年5月從高中畢業，跟其他同學一起穿著畢業袍，在畢業典禮上領取畢業證書；但卻因「在錯誤的時間，出現在錯誤的地點」而喪命。

不過，在孩提時期被父母非法入境帶入美國的帕奇可，雖在歐巴馬任內取得「夢想生」身分，但川普上台後申請身分延續，卻因為有著包括酒駕在內的兩項輕罪前科而未過關，今年4月24日在被移民及海關執法局人員押解下，遣返到位於美墨邊境的墨西哥薩卡特卡斯（Zacatecas）。

報導指出，遣返回到墨西哥的三周之後，帕奇可在黑幫犯罪猖獗的當地遭人割喉死亡。

友人6月3日在狄蒙三一美國聯合衛理公會教堂（Trinity Las Americas United Methodist Church）為帕奇可舉辦追悼會。帕奇可生前友人維杜茲克（Juan Verduzco）接受訪問時說，帕奇可出事的當天是跟一名朋友出門買東西吃，結果雙雙遭到謀殺，與兇嫌卻素昧平生。