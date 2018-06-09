疑彈射椅問題 美B-1轟炸機暫時停飛

2018-06-09 03:42 中央社 華盛頓8日綜合外電報導



美國空軍官員今天表示，美軍B-1轟炸機因安全因素，全部機隊暫時停飛。

法新社報導，美軍一架B-1轟炸機5月1日在德州密德蘭（Midland）因「飛行中遇到緊急狀況」而緊急降落，機上4名機組員沒有受傷。美國空軍展開調查後，昨天下令要全面停飛。

美國空軍在一項聲明裡指出，調查這起事故期間，「發現與彈射椅零部件有關的狀況，導致機隊需要停飛，待問題解決後再行復飛」。

美軍B-1B是一款超音速轟炸機，常規載彈量冠於所有美軍飛機。