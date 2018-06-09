「樂意再次造訪」 波登評台北：不美外表下卻藏著美好

2018-06-09 01:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



對於熱愛旅遊、美食與生活的人而言，安東尼．波登傳出的自殺噩耗，無疑是一記震撼彈。過去波登曾為了節目造訪台灣，不僅品嚐許多道地的台灣小吃，也為台北留下「這座城市絕對稱不上美麗，但不美的外表下卻藏著美好。」的經典評論。

波登出身於1965年，從餐飲基層起家，後來一路成為紐約法式餐廳「市場」的主廚。波登個性直率，曾出版過《廚房機密檔案》、《名廚吃四方》等書籍作品，其中又以《廚房機密檔案》為波登的代表作，曾登上紐約時報暢銷書排行榜。另外透過《古怪食物》、《波登不設限》等電視節目，台灣觀眾也對波登有更進一步的認識，並且為他在台灣累積不少粉絲。節目中，波登大膽地嘗試羊睪丸、螞蟻蛋、生吞眼鏡蛇等特殊食物，也成為波登的經典事蹟。

在越南，波登曾與美國前總統歐巴馬一同於小吃店用餐，品嚐代表性的烤豬肉米線、炸春捲和啤酒，留下經典畫面。在台灣，波登也曾嘗試過芒果冰、小籠包、刈包、基隆海鮮等食物，並成功讓台北101、故宮、夜市等台灣特色在國際上曝光。波登在節目中也稱「我不敢以台北專家自居，這座城市很有深度，我只來過幾次，每次只停留幾天，但我隨時樂意再次造訪。」

對於波登的死訊，包括美國總統川普與多位名人，都紛紛透過媒體或社群網站表示哀悼之意，Twitter上有關波登的推文，也已超過百萬則。名模Christine Teigen即表示，波登是自己的偶像之一，謝謝你讓食物變得如此扣人心弦。 波登曾在台灣品嚐海鮮等多項美食料理。圖／取自Anthony Bourdain粉絲頁 分享 facebook 波登與歐巴馬在越南用餐的畫面，已成經典。圖／取自Anthony Bourdain粉絲頁 分享 facebook

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )