親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「樂意再次造訪」 波登評台北：不美外表下卻藏著美好

2018-06-09 01:35聯合報 記者陳睿中╱即時報導

對於熱愛旅遊、美食與生活的人而言，安東尼．波登傳出的自殺噩耗，無疑是一記震撼彈。過去波登曾為了節目造訪台灣，不僅品嚐許多道地的台灣小吃，也為台北留下「這座城市絕對稱不上美麗，但不美的外表下卻藏著美好。」的經典評論。

波登出身於1965年，從餐飲基層起家，後來一路成為紐約法式餐廳「市場」的主廚。波登個性直率，曾出版過《廚房機密檔案》、《名廚吃四方》等書籍作品，其中又以《廚房機密檔案》為波登的代表作，曾登上紐約時報暢銷書排行榜。另外透過《古怪食物》、《波登不設限》等電視節目，台灣觀眾也對波登有更進一步的認識，並且為他在台灣累積不少粉絲。節目中，波登大膽地嘗試羊睪丸、螞蟻蛋、生吞眼鏡蛇等特殊食物，也成為波登的經典事蹟。

在越南，波登曾與美國前總統歐巴馬一同於小吃店用餐，品嚐代表性的烤豬肉米線、炸春捲和啤酒，留下經典畫面。在台灣，波登也曾嘗試過芒果冰、小籠包、刈包、基隆海鮮等食物，並成功讓台北101、故宮、夜市等台灣特色在國際上曝光。波登在節目中也稱「我不敢以台北專家自居，這座城市很有深度，我只來過幾次，每次只停留幾天，但我隨時樂意再次造訪。」

對於波登的死訊，包括美國總統川普與多位名人，都紛紛透過媒體或社群網站表示哀悼之意，Twitter上有關波登的推文，也已超過百萬則。名模Christine Teigen即表示，波登是自己的偶像之一，謝謝你讓食物變得如此扣人心弦。

波登曾在台灣品嚐海鮮等多項美食料理。圖／取自Anthony Bourdain粉絲...
波登曾在台灣品嚐海鮮等多項美食料理。圖／取自Anthony Bourdain粉絲頁
分享
波登與歐巴馬在越南用餐的畫面，已成經典。圖／取自Anthony Bourdain...
波登與歐巴馬在越南用餐的畫面，已成經典。圖／取自Anthony Bourdain粉絲頁
分享

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

紐約時報小吃故宮

相關新聞

美個資風暴 襲向Google推特

2018-06-09 00:03

臉書又出包 私人貼文被看光

2018-06-09 00:03

名廚安東尼波登 在法自殺身亡

2018-06-09 00:31

川普在峰會登場前提出驚人建議：應該讓俄羅斯重回G7

2018-06-08 22:56

川普盼G7解貿易不公 籲讓俄羅斯重返集團

2018-06-08 22:53

運動賭博法案通過 新澤西州可押注

2018-06-08 21:45

捷運延伸至聖荷西 環境評估過關

2018-06-08 21:42

波特迷要失望了 費城因華納介入恐終止哈利波特節

2018-06-08 21:41

環保組織NRDC與中國關係好 兩眾議員質疑

2018-06-08 21:35

趙美心國會作證被拒 籲勿對中國留學生貼標籤

2018-06-08 21:30

朱利安尼談色情女星 第一夫人打破沉默

2018-06-08 21:27

川普：美國重新受到尊重？專家打臉：荒謬

2018-06-08 21:22

美司法部：歐記健保強制納保違憲

2018-06-08 21:18

美國非法移民太多 1600人移交聯邦監獄

2018-06-08 19:03

美自殺現象日益嚴重 當局視為公衛問題

2018-06-08 18:59

美參院情報委員會前職員 涉對記者洩密被捕

2018-06-08 18:53

影／幾勞亞火山熔岩入海造陸 夏威夷大島變更大

2018-06-08 18:16

影／小狗自信爆棚挑戰大鱷魚 留下最後身影

2018-06-08 18:06

史丹佛大學性侵案：加州「公投罷免」恐龍法官

2018-06-08 15:50

舊金山1天2起槍擊案 2死2重傷

2018-06-08 15:25

航校飛機墜毀3華人亡 中領館助奔喪

2018-06-08 13:44

偷裝甲車讓警狂追 美軍官辯出任務警斥胡扯

2018-06-08 12:37

州警攔檢 攔到27年前接生他的退休警察

2018-06-08 12:18

海軍強國？ 美83%初級軍官航海技術不及格

2018-06-08 12:07

蔡國強獲頒RISD榮譽藝術博士

2018-06-08 11:53

川普律師稱AV女優說話「不可信」 色情片業者齊聲砲轟

2018-06-08 10:57

川普律師語出爭議：暴風女不可信 因她拍A片

2018-06-08 09:17
看更多

熱門文章

毒舌派名廚安東尼波登自殺身亡 曾訪台尋小吃

2018-06-08 19:57

日航、全日空在請願下撤除中國台灣 發起人：台灣是台灣人民的

2018-06-08 15:41

都是超音速飛彈 美製航速慘輸 只能當全球小三

2018-06-08 10:00

震驚王室 荷蘭王后33歲么妹自殺身亡

2018-06-08 09:55

NASA火星機器人 找到史上最強力生命證據

2018-06-08 10:19

日本下架違法民宿 Airbnb祭出近3億台幣補償基金

2018-06-08 20:42

騎士摔倒遭大貨車輾頭竟沒事 他的安全帽成話題

2018-06-08 17:16

陸資大量湧入斯里蘭卡 英媒：儼然在「曲線殖民」

2018-06-08 18:02

中興案開惡例 但美國找到中國軟肋

2018-06-08 10:56

蘋果新iPhone 傳大砍供應商20%訂單

2018-06-08 16:40

傳裸照又強吻 女師向17歲男學生求歡被捕

2018-06-08 14:10

柏南克：美國經濟再兩年恐面臨「大笨狼」的下場

2018-06-08 10:18

【重磅快評】先壓低預期？川普鋪哏製造川金會驚艷

2018-06-08 11:24

名廚安東尼波登自殺身亡 傑米奧利佛致哀

2018-06-08 23:36

影／荷蘭女鬧事 警察粗暴「當男生痛毆」惹議

2018-06-08 14:34

為什麼川金會要在新加坡舉辦？ 因為這6個原因

2018-06-08 18:15

早兩天到！韓聯社：金正恩將於6月10日抵達新加坡

2018-06-08 18:18

名廚安東尼波登自殺身亡 網路一片哀傷震驚

2018-06-08 21:57

影／幾勞亞火山熔岩入海造陸 夏威夷大島變更大

2018-06-08 18:16

美駐中人員出現莫名症狀 警戒範圍擴至全中國

2018-06-08 18:54

美國會議員想推翻中興和解協議 徹查谷歌和華為的合作

2018-06-08 09:40

柏南奇：財政刺激消退 美經濟2020恐墜崖

2018-06-08 18:13

越南傳示威遊行 辦事處籲台商提高警惕

2018-06-08 19:02

看看日本／「熟齡離婚」 你有本錢嗎？

2018-06-08 11:46

州警攔檢 攔到27年前接生他的退休警察

2018-06-08 12:18

影／無人機代替模特兒走秀？ 網友：見鬼了

2018-06-08 15:14

奇！ 十餘隻企鵝陳屍垃圾桶 澳洲政府追查

2018-06-08 13:06

川普在峰會登場前提出驚人建議：應該讓俄羅斯重回G7

2018-06-08 22:56

配合限制電商訂價調查 華碩在內業者遭歐盟罰款料銳減

2018-06-08 09:02

川普律師稱AV女優說話「不可信」 色情片業者齊聲砲轟

2018-06-08 10:57

加州外海小紅蟹成群 海床被染一片紅

2018-06-08 15:17

H&M、GAP爆血汗工廠 亞洲女工遭虐打性侵

2018-06-08 13:04

川普稱若「川金會」順利 不排除未來邀金正恩訪白宮

2018-06-08 03:46

韓國女郎跌落澳洲山谷 失蹤六天奇蹟生還

2018-06-08 12:06

影／探索火星生命大突破 NASA發現有機分子與甲烷周期

2018-06-08 12:26

川普：美國重新受到尊重？專家打臉：荒謬

2018-06-08 21:22

波登曾來台介紹美食 遺憾無法再來訪

2018-06-08 21:56

海軍強國？ 美83%初級軍官航海技術不及格

2018-06-08 12:07

特斯拉致命事故調查 撞車前已警告駕駛人手握方向盤

2018-06-08 09:33

星巴克在美展店太快 自相殘殺傷業績

2018-06-08 09:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top