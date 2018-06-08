波登與歐巴馬用餐餐桌 越南小吃店這樣保存

2018-06-08 23:35 中央社 紐約8日綜合外電報導



美國名廚出身的主持人波登今天被人發現在法國下榻飯店自殺，享壽61歲，他生前曾與美國前總統歐巴馬在越南品嚐平民美食，暢飲啤酒。

2年前，波登（Anthony Bourdain）和歐巴馬在越南河內老街平價小吃店一起用餐，這家店因此將兩人用餐的桌子和藍色塑膠椅用玻璃櫃封存起來，打算永久保存這個歷史時刻。

美國有線電視新聞網（CNN）節目「波登闖異地」（Parts Unknown）製作人趙海倫（Helen Cho，音譯）在Instagram限時動態上寫道：「我們團隊曾在河內這家餐廳拍攝@anthonybourdain（波登）和@barackobama（歐巴馬）兩人用餐，現在是這樣子…。」

波登轉傳這張照片，並寫道：「我的心情五味雜陳。」

專賣烤肉米線（Bun Cha）的香蓮小店（HuongLien）將啤酒瓶，歐巴馬和波登吃越南傳統小吃烤肉米線用過的碗盤展出供人觀賞。

這集節目播出後不久後，波登接受「時人雜誌」（People）訪問時，回憶起這段難忘且愉快的經驗。

波登2016年受訪時說：「我不是以記者的身分跟他說話，因為這不是訪問。我是以有年輕女兒的父親身分、以喜愛東南亞文化者的身分、以很開心地坐在塑膠椅上用筷子吃麵並喝著河內冰啤酒的身分跟他閒聊，我想總統也很樂在其中。」

他繼續說：「真的直到拍攝完之後，我跟攝影團隊才看著彼此問道，『這是真的嗎』？」