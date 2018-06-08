川普在峰會登場前提出驚人建議：應該讓俄羅斯重回G7

2018-06-08 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



在七大工業國（G7）峰會登場前夕，美國總統川普8日表示應讓俄羅斯重回G7會議，而他此番發言也讓美國與盟友本已陷入緊張的關係加劇。俄國在2014年因兼併克里米亞而被踢出G7。