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川普盼G7解貿易不公 籲讓俄羅斯重返集團

2018-06-08 22:53中央社 華盛頓8日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他有意藉本次七大工業國集團（G7）峰會的機會，解決他所謂美國與盟友的不公平貿易協議。他還呼籲讓會籍遭凍結的俄羅斯重返集團，這又和盟國唱反調。

法新社報導，趕在本屆G7峰會今明兩天在加拿大召開前，川普一早在推特發表連串短文，其中一則寫道：「我期待和G7國家解決我們之間不公平的貿易協議。」

和美國關係最密切的盟國，準備在G7峰會和川普攤牌。因為美國這個最強大的成員國對他們施加懲罰關稅，引發他們憤怒，導致G7面臨分裂危險。

G7成員國對美國的不滿，主要來自川普最近對從這些國家進口的鋼鋁強行加徵關稅。但自從川普退出巴黎氣候協定和伊朗核子協議，美國和其他成員國的關係便已惡化。

儘管川普4天後將前往新加坡和北韓領導人金正恩舉行破冰的高峰會，但他今天跨過國界到加拿大參加G7峰會時，預期獲得的款待將冰冷許多。

川普從白宮出發前還對記者表示，G7國家將俄羅斯逐出全球最先進經濟體集團的決定，應該要撤銷。俄羅斯是因併吞原屬烏克蘭的克里米亞，而遭凍結會籍。

川普說：「過去這段時間，我是俄羅斯的最大惡夢。話雖如此，俄國應該參加這次峰會。」

路透社報導，義大利新總理孔蒂（Giuseppe Conte）今天附和川普這項要求說：「我同意（川普）總統的意見，俄羅斯應該重新獲准進入八大工業國集團（G8），這符合大家的利益。」將以義大利領導人身分在世界列強領袖峰會這個國際舞台初試啼聲的孔蒂，在加拿大推文，作以上表示。

由反建制派政黨五星運動（Five Star Movement）和極右翼政黨聯盟黨（League）結盟組成的義大利新政府先前就暗示，在外交政策上很可能奉行親俄立場，並已呼籲結束對莫斯科的經濟制裁。

美國總統川普今天表示，他有意藉本次七大工業國集團（G7）峰會的機會，解決他所謂美...
美國總統川普今天表示，他有意藉本次七大工業國集團（G7）峰會的機會，解決他所謂美國與盟友的不公平貿易協議。 歐新社
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