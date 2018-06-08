影／幾勞亞火山熔岩入海造陸 夏威夷大島變更大

2018-06-08 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



夏威夷大島的幾勞亞火山噴發7日邁入第36天，持續湧入的熔岩已完全覆蓋卡波霍灣（Kapoho Bay），向外延伸出1.6公里的新土地。

美國地質調查所(USGS)的專家7日指出，熔岩流速度達創紀錄的每小時600公尺，目前仍十分活躍，無從得知噴發何時停止或是否會有更多新裂隙產生。夏威夷大島的主要淡水來源、位於卡波霍火山口內的綠湖(Green Lake)上周末已全遭蒸發，東端的卡波霍海灘住宅區（Kapoho Beach Lots）和度假之地（Vacationland）都被熔岩吞噬；卡波霍海灘住宅區房屋所剩無幾，度假之地則被完全夷平。

夏威夷郡市長哈利．金(Harry Kim)指出，至今已有約600棟建築被毀；據報被毀的建築物數量已遠超過1983年起的上一次噴發週期災損，堪稱1980年聖海倫火山爆發後的最慘烈災情。