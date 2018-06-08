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「用電大戶節能方案」喊卡 張善政：愚蠢決策怎來的？

影／幾勞亞火山熔岩入海造陸 夏威夷大島變更大

2018-06-08 18:16聯合報 記者周辰陽╱即時報導

夏威夷大島的幾勞亞火山噴發7日邁入第36天，持續湧入的熔岩已完全覆蓋卡波霍灣（Kapoho Bay），向外延伸出1.6公里的新土地。

美國地質調查所(USGS)的專家7日指出，熔岩流速度達創紀錄的每小時600公尺，目前仍十分活躍，無從得知噴發何時停止或是否會有更多新裂隙產生。夏威夷大島的主要淡水來源、位於卡波霍火山口內的綠湖(Green Lake)上周末已全遭蒸發，東端的卡波霍海灘住宅區（Kapoho Beach Lots）和度假之地（Vacationland）都被熔岩吞噬；卡波霍海灘住宅區房屋所剩無幾，度假之地則被完全夷平。

夏威夷郡市長哈利．金(Harry Kim)指出，至今已有約600棟建築被毀；據報被毀的建築物數量已遠超過1983年起的上一次噴發週期災損，堪稱1980年聖海倫火山爆發後的最慘烈災情。

科學家表示，幾勞亞火山本次噴發的熔岩已覆蓋2023.47公頃，雖然占地甚廣，厚度卻很薄，大多數區域應在3到6公尺之間。報導指出，卡波霍灣的新土地短期內尚無法成為可耕地。考慮到氣候、降雨及其他變因，新植物應可很快成長，但想完全恢復舊貌則需要更長的時間。

Digital Globe提供的3日衛星照片，可見到正朝海岸前進的熔岩流已包圍卡...
Digital Globe提供的3日衛星照片，可見到正朝海岸前進的熔岩流已包圍卡波霍灣一帶的住宅區。 美聯社
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Digital Globe提供到的5日衛星照片，可見熔岩流已覆蓋整個卡波霍灣，鄰...
Digital Globe提供到的5日衛星照片，可見熔岩流已覆蓋整個卡波霍灣，鄰近住宅區一處接近完全被毀，另外一處被徹底夷平。 美聯社
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美國地質調查所6日以魚眼鏡頭拍攝到幾勞亞火山熔岩三角洲已填滿卡波霍灣，讓夏威夷大...
美國地質調查所6日以魚眼鏡頭拍攝到幾勞亞火山熔岩三角洲已填滿卡波霍灣，讓夏威夷大島往外延伸1.6公里。儘管近海的熔岩三角洲前端已略為冷卻，但灼熱依舊的熔岩流前緣仍持續產生蒸氣。 美聯社
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夏威夷災損

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