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運動賭博法案通過 新澤西州可押注

2018-06-08 21:45世界日報 記者謝哲澍／新澤西州報導

新州成為美東第二個運動賭博合法化的州，參眾兩會7日通過運動賭博法案。由於法案廢除此前設立的限制，賭場、賽馬場理論上即日可接受押注，包括大西洋城(Atlantic City)和孟莫斯公園(Monmouth Park)。

兩會壓倒性通過該法案，規定大西洋城賭場下注稅率為8.5%，另有1.5%的規費將用於幫助大西洋城宣傳；網路則為13%，新法生效30天後可上路。禁止同時擁有職業球隊的賭場業主經營此業務，但球隊占利潤低於1%者例外。值得關注的是，同時擁有費城76人、新澤西魔鬼隊和凱撒娛樂(Caesars Entertainment)的體育業大亨哈里斯(Joshua Harris)也被允許參與，因為其擁有凱撒娛樂股份不到10%。

最高法院上月裁定新州政府長達七年的官司勝訴，使全美各州政府可讓運動賭博合法化。新州議會緊急磋商合法化細節，法案由參議會主席斯威尼(Stephen Sweeney)提出。由於立法過程繁複，新州失去先機，讓德拉瓦州搶先一步。

新州議會期待運動賭博明年能帶來1300萬元稅收。然而據新州先進傳媒(NJ Advance Media)援引匿名消息稱，州長墨菲未在兩會通過法案後第一時間簽字，可能將該法案作為預算案與議會討價還價的籌碼之一。法案因此也去除了任何在立法完成前接受押注的賭場或賽馬場，將被取消資格的規定，使州長簽字不再成為阻礙。孟莫斯公園總裁德拉金(Dennis Drazin)期待從即日起開始接受押注。

（頭，圖不見報）運動賭博法案通過 新州今起可押注 記者謝哲澍／攝影
（頭，圖不見報）運動賭博法案通過 新州今起可押注 記者謝哲澍／攝影
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