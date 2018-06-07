子為母寫訃聞 控訴她外遇離家 「沒有妳世界會更好」

2018-06-07 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



美國明尼蘇達州地方報紙「雷德伍佛斯報」（Redwood Falls Gazette）上周刊出一則訃聞，衝擊性的內容成為推特熱門話題。

訃聞由男子傑伊•德馬洛（Jay Dehmalo）撰寫，內容為：「凱瑟琳•德馬洛生於1938年3月19日，為瓦巴索的喬瑟夫和婕特露•相克之女。她於1957年和瓦巴索的丹尼斯•德馬洛結婚，生下兩個孩子，吉娜和傑伊。」

「1962年她懷了丈夫的兄弟萊爾•德馬洛的孩子，搬到加州，拋下兩個孩子讓她的父母扶養。她於2018年5月31日在春田市去世，如今將面臨審判。她將不會被吉娜和傑伊懷念，而且他們倆體會到，沒有她的世界更美好。」

訃聞刊出後在當地引發軒然大波，凱瑟琳的姊妹對於外甥寫出如此尖銳的訃聞非常不滿，「覺得很惡心，傷害了我們家」，並說這種事「根本不重要」。傑伊憤怒反擊說：「不重要？他們對於我姊和我這些年是怎麼活過來的毫無概念。」

據報導，搬到加州的凱瑟琳曾回家過兩次，秀出她和之後生的兩個兒子和樂融融的照片。傑伊說：「我和我姊就站在房間一角，她對我們視而不見，似乎不認得我們，我們彷彿不存在。」