親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美商盼供電穩定 政院：今年不會有缺電問題

選擇安樂死 後來這麼多人後悔了

子為母寫訃聞 控訴她外遇離家 「沒有妳世界會更好」

2018-06-07 16:57聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

美國明尼蘇達州地方報紙「雷德伍佛斯報」（Redwood Falls Gazette）上周刊出一則訃聞，衝擊性的內容成為推特熱門話題。

訃聞由男子傑伊•德馬洛（Jay Dehmalo）撰寫，內容為：「凱瑟琳•德馬洛生於1938年3月19日，為瓦巴索的喬瑟夫和婕特露•相克之女。她於1957年和瓦巴索的丹尼斯•德馬洛結婚，生下兩個孩子，吉娜和傑伊。」

「1962年她懷了丈夫的兄弟萊爾•德馬洛的孩子，搬到加州，拋下兩個孩子讓她的父母扶養。她於2018年5月31日在春田市去世，如今將面臨審判。她將不會被吉娜和傑伊懷念，而且他們倆體會到，沒有她的世界更美好。」

訃聞刊出後在當地引發軒然大波，凱瑟琳的姊妹對於外甥寫出如此尖銳的訃聞非常不滿，「覺得很惡心，傷害了我們家」，並說這種事「根本不重要」。傑伊憤怒反擊說：「不重要？他們對於我姊和我這些年是怎麼活過來的毫無概念。」

據報導，搬到加州的凱瑟琳曾回家過兩次，秀出她和之後生的兩個兒子和樂融融的照片。傑伊說：「我和我姊就站在房間一角，她對我們視而不見，似乎不認得我們，我們彷彿不存在。」

不過，這篇訃聞已被雷德伍佛斯報撤下。

凱瑟琳的訃聞由兒子傑伊撰寫，控訴她外遇丈夫的兄弟並生子，拋棄原本的家庭。（取自英...
凱瑟琳的訃聞由兒子傑伊撰寫，控訴她外遇丈夫的兄弟並生子，拋棄原本的家庭。（取自英國每日郵報）
分享
58歲的傑伊承認寫母親的訃聞時充滿恨意。（取自英國每日郵報）
58歲的傑伊承認寫母親的訃聞時充滿恨意。（取自英國每日郵報）
分享

尼斯結婚

相關新聞

5分之1學生長期曠課 美國馬州頭痛

2018-06-07 17:31

暴風女控前律師背叛 怒告勾結川普代理人

2018-06-07 16:18

美聖他克拉拉市A提案 反方險勝

2018-06-07 15:35

離開舊金山30哩 公寓租金可減半

2018-06-07 15:29

影／發狂鱷魚拒捕 頭槌獵捕者再來一記「神龍擺尾」

2018-06-07 15:15

「柯米抗令查電郵門」 司法部督察長這樣評價他

2018-06-07 15:07

1個理由嗆川普 萊恩：無人可凌駕法律

2018-06-07 15:06

中國竊美機密 策反最大利器是這一項誘惑

2018-06-07 15:05

「全美100大學有間諜風險」 國會議員促關孔子學院

2018-06-07 15:04

盟國祭報復性關稅 最快下月對美課徵

2018-06-07 15:01

ICE授權地方 全面查緝無證客 全美20州、78地方執法機關加入

2018-06-07 15:00

佛州高中校警批「川普拿我出氣」

2018-06-07 14:59

《還原歷史》火燒白宮元兇是英軍 1812年加拿大尚未建國

2018-06-07 14:51

梅蘭妮亞神隱26天現身 川普批媒體「不公且惡毒」

2018-06-07 14:43

解構美國全球大戰略 學者：尋找對手與確認威脅

2018-06-07 14:40

響尾蛇被斷頭後竟還咬人 他倒楣送醫狂打26劑血清

2018-06-07 14:22

間諜風險？美國會議員 促關孔子學院

2018-06-07 13:43

金錢不能買選舉 撒錢不能換選票

2018-06-07 13:41

【南加初選】陳光豪旗開得勝 盼托倫斯成硅谷

2018-06-07 13:40

【南加初選】民主黨化險為夷 皆大歡喜落幕

2018-06-07 13:40

【南加初選】張玲齡感謝多族裔選民 鼓勵華人參政

2018-06-07 13:39

張玲齡當選 首推廢除增汽油稅

2018-06-07 13:38

【南加初選】12萬人未列名冊 蘇麗絲要徹查

2018-06-07 13:37

【南加初選】兩黨皆稱取勝 年底大選有信心

2018-06-07 13:37

【南加初選】華裔八人當選 四人出線

2018-06-07 13:35

棒球大冰雹狂襲達拉斯 砸毀民宅、車輛 災損恐達4.25億元

2018-06-07 13:35

5月美國大陸48州平均高溫65.4℉ 史上最高

2018-06-07 13:34

氣候峰會／海港區迎亞馬遜入駐 挨批洪患區過度開發

2018-06-07 13:33

氣候變遷非騙局！川普政府報告：高潮洪水頻率 30年來倍增

2018-06-07 13:32

影／超狂！休旅車避塞車竟倒車逆向下交流道

2018-06-07 12:22

影／俠盜獵車手真實上演！大兵偷裝甲車與警展開追逐

2018-06-07 12:20

被警報嚇跑 五分局通緝華男入室賊

2018-06-07 12:19

109分局社區警 當面接受民眾投訴

2018-06-07 12:17

州議員呼籲立法 嚴懲無照駕駛

2018-06-07 12:15

濫開藥物致死、洗錢逃稅 華醫恐囚終身

2018-06-07 12:13

橫越法拉盛馬路 華男被車撞不治　　　

2018-06-07 12:12

美中藥協年會 探討生技研發

2018-06-07 12:07

麻州23家生科公司 享減稅優惠

2018-06-07 12:06

影／10新英格蘭僑校 辦朗誦比賽

2018-06-07 12:06
看更多

熱門文章

杜特蒂：向中國宣戰恐將引發軍變

2018-06-06 21:35

庭院種馬鈴薯時挖到頭骨 妻冷回：不要擔心那是我前夫

2018-06-07 10:47

史上最貴戰機F-35 被發現近千件瑕疵

2018-06-06 23:10

金正恩赴新加坡 陸將派戰鬥機護衛

2018-06-07 00:58

傻眼！ 搭飛機托運行李 拿回後箱子爛掉、一半東西都不見

2018-06-07 12:27

川金會為何不在香格里拉？ 安全專家分析嘉佩樂酒店中選原因

2018-06-06 23:11

俄國總統普亭：各國領袖 只有他記得我生日

2018-06-06 21:38

響尾蛇被斷頭後竟還咬人 他倒楣送醫狂打26劑血清

2018-06-07 14:22

日本四千人斬富豪家中暴斃 嫩妻被爆曾拍過四部AV

2018-06-07 12:16

樂極生悲！ 泰男2年花光獎金台幣930萬 負債331萬稅金

2018-06-06 19:14

倫敦文華東方酒店大火 上百消防隊趕赴搶救

2018-06-06 23:57

兩國領導都他麻吉 羅德曼在川金會想打什麼球？

2018-06-07 08:00

史上最多！全球最佳年輕大學 台灣11所上榜

2018-06-07 10:05

日經：夏普完成整頓 接下來將在8K電視和AI做鴻海後盾

2018-06-07 07:36

道瓊大漲346點、那斯達克三創新高 貿易緊張暫獲舒緩

2018-06-07 06:36

日父母虐死五歲女童 「拜託原諒我」求饒筆記本內容曝光

2018-06-07 13:10

QS世界大學排行台灣17所上榜 台大第72

2018-06-07 10:56

美參院版國防授權法 提出美軍應參與台灣漢光演習

2018-06-07 08:13

新加坡唯一米其林三星餐廳 6月底關門！

2018-06-07 12:58

為親吻風波辯護 杜特蒂稱雙方都樂在其中

2018-06-06 19:10

俠盜獵車手真人版 美軍偷裝甲車跑給警察追

2018-06-06 18:07

以牙還牙！ 歐盟7月開始對美國商品實施報復性關稅

2018-06-06 22:24

中國不良貿易作為違法 白宮顧問：全世界都同意

2018-06-07 05:55

阿根廷…土耳其 伊爾艾朗預警下一張骨牌是巴西

2018-06-07 08:11

日輕小說改編「辱華」 動畫喊卡 聲優不敢配音

2018-06-07 13:37

臉書、字母 將不再列科技股

2018-06-07 00:28

客人忘記三千萬中獎彩券 店員歸還不私吞

2018-06-07 13:50

亞洲金融危機老手告訴你 這次新興市場賣壓為何不一樣

2018-06-07 10:30

凱特絲蓓憂鬱纏身 過世前與夫分居近一年

2018-06-07 09:47

特斯拉Model 3 拚周產5,000輛

2018-06-07 00:28

QS世界大學排名出爐！前四名全由美國包辦

2018-06-07 14:06

考試前被逼脫內衣安檢 女高中生穿雪紡崩潰被看光

2018-06-07 17:15

兒下課拍車窗 他嚇醒以為是搶匪開槍誤殺

2018-06-07 15:02

朱利安尼：川普強硬態度 逼北韓懇求恢復峰會

2018-06-07 10:36

影／超狂！休旅車避塞車竟倒車逆向下交流道

2018-06-07 12:22

德極右派黨魁到湖邊游泳 衣服被偷走

2018-06-06 22:23

傳中興通訊可望獲美解禁 川普顧問：美中尚未達成協議

2018-06-07 04:39

國際油價下跌 美庫存意外高；金銅價比降至今年最低

2018-06-07 08:22

影／強人普亭在陸擁高人氣 網民盼退休進軍娛樂圈

2018-06-06 17:44

境外神秘怪聲損腦 美再撤兩駐中人員

2018-06-07 09:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top