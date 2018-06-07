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「柯米抗令查電郵門」 司法部督察長這樣評價他

2018-06-07 15:07世界日報 編譯馬永慶╱綜合6日電

消息人士透露，司法部內部監督機構的結論認為，柯米在任職聯邦調查局(FBI)局長期...
消息人士透露，司法部內部監督機構的結論認為，柯米在任職聯邦調查局(FBI)局長期間，違抗上級命令，重啟「電郵門」的調查。美聯社
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消息人士透露，司法部內部監督機構的結論認為，柯米在任職聯邦調查局(FBI)局長期間，違抗上級命令，重啟「電郵門」的調查。

一名消息人士說，督察長霍洛維茲(Michael Horowitz)在報告草稿中使用「不服從」這個詞來形容柯米的行為，並斥責前司法部長林奇對FBI調查喜萊莉．柯林頓使用私人電郵伺服器一事的處理方式。

幾乎從一開始，期待已久的這份報告預計會對柯米處理與柯林頓有關的調查作出嚴厲批評。但該草稿明顯描述柯米蔑視權威，批評一位在FBI以個人領導風格自豪的人。

消息人士說，霍洛維茲的廣泛報告特別指出，柯米在2016年總統大選前幾天無視司法部的反對，致函國會披露重啟柯林頓的調查。

柯林頓曾說，這封信使她的競選活動陷入困境。

在柯米致函國會前，司法部至少有一位高官告訴FBI，在選舉臨近時公開這個震撼性消息，違反FBI長久以來的政策，並且漠視禁止在調查期間公開任何訊息的聯邦準則。

該草稿稱柯米全國電視上宣布重啟電郵門的調查前，沒有與林奇和司法部其他高官商量。雖然柯米說沒有明確證據顯示柯林頓有意違法，但堅稱她在處理十分敏感、高度機密的信息時「極其粗心」。

柯米、林奇和麥凱博拒絕就有關報導發表意見，督察長辦公室也拒絕置評。

柯林頓FBI電郵門

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