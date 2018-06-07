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1個理由嗆川普 萊恩：無人可凌駕法律

2018-06-07 15:06世界日報 記者顏伶如╱綜合報導　

對於川普競選團隊是否在2016年大選期間遭到「間諜」滲透，同為共和黨籍的眾院議長...
對於川普競選團隊是否在2016年大選期間遭到「間諜」滲透，同為共和黨籍的眾院議長萊恩（圖）、參院情報委員會主席博爾，6日都出現與川普不同調的談話。美聯社
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對於川普競選團隊是否在2016年大選期間遭到「間諜」滲透，同為共和黨籍的眾院議長萊恩（Paul Ryan）、參院情報委員會主席博爾（Richard Burr），6日都出現與川普不同調的談話；他們同意共和黨南卡羅來納州眾議員高迪（Trey Gowdy）的看法，也就是聯邦調查局（FBI）在處理密報來源時，善盡了應有本分。

共和黨重量級人士近來的發言，透露出川普聲稱遭到「間諜滲透」的指控，似乎一直缺乏具體證據，畢竟這些共和黨民代都是少數可以聽取機密情資簡報的國會議員。到目前為止，曾經聽取過情資簡報，卻一直沒有與川普切割的共和黨要角，只剩下眾院情報委員會主席努尼斯（ Devin Nunes），他要求相關單位必須進一步提供資料。

萊恩6日在國會山莊記者會上對媒體表示：「我認為高迪的初步評估是對的，但我們還需要進一步詳查。」

另一方面，博爾則表示，高迪對於事件進程的描述是正確的。博爾表示，兩年前，司法部正在調查俄羅斯是否插手美國大選時，聯邦調查局曾透過秘密人士與川普陣營互動，對此，相關官員上個月已經對萊恩、高迪等國會領袖做過簡報。

在那次簡報之前，努尼斯曾要求進一步釐清這名秘密人士的身分，導致川普隨後公開揣測選舉團隊遭到聯邦調查局滲透。努尼斯6日不願對媒體發表評論。

萊恩在6日也指出，川普絕對不應該赦免自己，理由是「沒有人可以凌駕於法律之上。」

參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）5日則對媒體表示，他認為川普不應該赦免自己，但他也說「我不認為川普需要別人給他關於赦免自己的建議。他顯然知道那並不是他該做或可以做的事。」

川普共和黨

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