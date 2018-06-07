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張玲齡當選 首推廢除增汽油稅

2018-06-07 13:38世界日報 記者李雪／洛杉磯報導

州參議院29選區在5日的選舉中，選民以絕大多數的優勢通過罷免民主黨人紐曼（Josh Newman）的決議，並由華裔共和黨人張玲齡最高票當選，使這一歷來傳統共和黨的選區，在翻藍僅兩年時間，便再次恢復紅色。這不僅意味著民主黨會失去參議院絕對優勢的席位數，也或將影響SB1汽油稅法案的未來走向。

該決議的計票結果6日已經完成，59％的選民同意罷免紐曼，而競爭該職位的幾位候選人中，華裔參選人前州眾議員張玲齡獲得34％的票數，遠超第二名趙再吉(Joseph Cho)。

該選區此次罷免和重選同時進行，是兩黨都極為重視的一場選舉，為推動本次罷免選舉，張玲齡競選基金會拿出了18萬元捐給「Yes On Recall」。目前民主黨在議會有超級多數的優勢，包括SCA5在內的法案便可能無阻力地通過。這次民主黨人紐曼的罷免成功和共和黨人張玲齡的當選中，兩黨的角力便主要為了爭取和破除民主黨超級多數的優勢上。

該區早先由共和黨人夏樂柏代表兩任最終到期卸任，而再此之前自1992年都一直是共和黨的傳統區。不過近年來人口改變，目前該區註冊民主黨人占36％，共和黨人占34％。因而在2016年的選舉中，被民主黨人瞄準，拿下該區。不料當時以微弱優勢勝過張玲齡的紐曼，很快便遭遇罷免，且以近60％的票數要求下台。

此外，該選區的選情還緊繫著SB1汽油稅法案的未來發展。加州州長布朗推動的大幅增加汽油稅、汽車牌照費和零排放車輛年費等的SB1法案，將收入做為修復加州橋樑及道路等基礎建設，該案遭到共和黨人的反對。

紐曼上任後，和其他80位民主黨議員一起投下贊成票，使該法案通過。共和黨人希望發動罷免每一位投下贊成票的參議員，但出於現實，選擇得票數最弱（vulnerable）的紐曼下手。

張玲齡在競選時就表示就任州參議員，首要任務將是推翻SB1法案。目前共和黨人正在議會努力將推翻SB1的動議列上11月選票，而日前南加大和洛市合作的民調也顯示，全州51％的選民都希望推翻該法案。

共和黨民主黨罷免

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