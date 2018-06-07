【南加初選】12萬人未列名冊 蘇麗絲要徹查

2018-06-07 13:37 世界日報 記者 世界日報 記者 丁曙 ／洛杉磯報導



選務處失誤近12萬人選票無名，洛縣民主黨和縣政委員痛批。 丁曙 分享 facebook

由於洛杉磯縣選務處的「失誤」，導致11萬8522位合格選民在5日的初選時「選票無名」，引起亞凱迪亞（Arcadia）與哈仙達岡（Hacienda Heights）部分選民的抱怨。洛杉磯縣民主黨委員會和縣政委員蘇麗絲發表聲明，對於選務處的失誤和可能造成的影響表示失望和關切。

洛杉磯縣民主黨主席岡薩雷斯（Mark Gonzalez），痛批該項失誤將對實力接近的選舉產生影響。他表示，保護選民權利是洛縣民主黨的最高優先事項之一。「印刷錯誤」導致縣選務處在全縣4357個投票所中的1530個，遺漏掉單數住宅屋主的姓名，迫使他們質疑自己的合法身分，直到問題得到解決為止。

岡薩雷斯強調，歷史將會顯示這項失誤對本次初選產生的影響，尤其是那些投票結果十分接近的選舉。現在最重要的是利用最後時間，為受此錯誤影響的選民們提供臨時選票（provisional ballot）。洛杉磯縣民主黨將與洛杉磯縣選務處密切合作，確保不會再次發生這種情況，以及每一張合格選票都會得到統計。

洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）表示，她對於5日初選有11.8萬位選民因投票站名冊失誤受到影響深表失望。許多選民登記冊上無名的人都是少數族裔。蘇麗絲向縣民保證，縣政委員會將認真查處這起違規事件，採取任何必要的行動，以確保洛杉磯縣的所有登記選民都有信心，未來他們的姓名都會印在選民名冊上。洛縣政府將會調查選舉日發生的事件真相，並努力防止再次發生。