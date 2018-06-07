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【南加初選】兩黨皆稱取勝 年底大選有信心

2018-06-07 13:37世界日報 記者丁曙／洛杉磯報導

加州5日初選塵埃落定，民主黨和共和黨皆稱勝利。 丁曙
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加州6月初選塵埃落定，兩黨各有斬獲。民主黨聲稱為11月大選贏得壓倒性勝利奠定了基礎，有信心拿下共和黨四個國會眾議員選區，並痛批共和黨採用卑劣手段誤導搶班奪權。共和黨則表示，29區民主黨加州參議員紐曼（ Josh Newman）的罷免選舉通過，是選民的巨大勝利。

加州民主黨政治主任李天然指出，5日初選，民主黨的戰略目標之一是拿下南加州四個現由共和黨人執掌的的國會眾議員選區，即39區宣布退休的羅伊斯（Ed Royce）和49區Darrell Issa的繼任席次，與力圖蟬連的45區華特絲（Mimi Walters）、48區Dana Rohrabacher的席次。

其中，39區的羅伊斯和49區的Issa，在上屆選舉均以微小差距驚險過關，這次都選擇不再連任。雖然華特絲和Rohrabacher尋求連任，但優勢不大。因此，民主黨人有信心在11月大選時拿下這四個選區，屆時會有更多民主黨選民和支持者站出來投票。

至於加州參議員第29區的罷免選舉，李天然痛批共和黨用連篇累牘的謊言欺騙選民，並承諾罷免成功就可以廢除汽油稅，其實罷免和廢除汽油稅是兩回事。因為近十年來民主黨力量在加州迅速成長壯大，共和黨在常規選舉中往往難以取勝，只能走非常規的路子偷襲。偶然會有效果，但用多了選民就不再受騙。

6日，洛杉磯縣民主黨委員會發表聲明指出， 5日初選結果進一步顯示，在地方候選人和提案之間，在加州議會和聯邦國會的選舉中，民主黨人成功地達成目標，並且為11月大選壓倒性的勝利定下了基調，共和黨人的雙腳正在顫抖。

然而，加州共和黨的反應則不同，他們表示，選民們向沙加緬度發出了強烈一則強有力的信息，他們罷免了州參議員紐曼，並且投票將共和黨的張玲齡送入加州參議會。共和黨指出，在紐曼進入參議會的第一年，他總共投票支持至少增加2560億元的新稅，他沒有克制地向選民們索取來之不易的錢。而且，他的下一個提案就是要增加財產稅。

加州5日初選塵埃落定，民主黨和共和黨皆稱勝利。 丁曙
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加州共和黨委員會祝賀共和黨的現任者和挑戰者們，在5日選舉取得進入決選的前兩名資格。表示他們與社區緊密聯繫，瞭解人民所面臨的問題和障礙；他們正在乘勝邁向11月大選。

共和黨民主黨

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