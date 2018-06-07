【南加初選】華裔八人當選 四人出線

2018-06-07 13:35 世界日報 記者 世界日報 記者 丁曙 ╱洛杉磯報導



2018加州期中選舉初選（Primary Election）落幕，南加州地區有18位華裔或華人女婿競選聯邦、加州和洛杉磯縣府及法院公職，6日確定八人當選，四人出線，六人落敗。

據最後統計結果，國會眾議員趙美心與劉雲平、加州眾議員周本立連任成功。加州參議員29選區罷免選舉，張玲齡當選參議員。陳藝婷當選巴沙迪那社區學院理事，陳光豪當選托倫斯市議員。此外，洛杉磯縣高院法官關玉霞與許文思，因無人挑戰自動連任。

聯邦參議員參選人德利昂（Kevin De Leon）、加州參議員參選人伍國慶，以及尋求連任的加州眾議員陳立德和華人女婿藍登（Anthony Rendon），他們各以第一名或第二名資格取得出線權，進入11月大選。

競選其他公職的華人或華人女婿，包括州長參選人江俊輝、副州長參選人軻海瑞（Cole Harris）、第39選區國會議員參選人夏樂柏（Bob Huff）、第29選區加州參議員參選人沈家麒與李鶴彰，以及洛杉磯縣估值官參選人孫麗人，因他們的得票數跌出了前二名，確定落敗。

此次初選，南加州地區有數位尋求連任的華洋民選官員，其得票數在所有候選人中名列第一，但未超過50%，是否還要進入11月大選對決？對此，加州州務卿辦公室（California Secretary of State）執行部助理Oriel Gomez表示，「加州眾議會55選區，現任眾議員陳立德雖然贏得46.7% 的選票，但是，他仍然得面對第二名的挑戰，進入11月大選。因為加州現在採用「前兩名」（Top-two）的初選系統，所以加州眾議會55選區的前兩名參選人的姓名，仍將會出現在加州11月的選票上。」

此外，洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）和第三區縣政委員Sheila Kuehl連任成功，但現任洛縣警察局長麥唐諾（Jim McDonnell）和洛縣估值官Jeffrey Prang，雖然得票第一，但沒有過半，均要進入11月大選。

加州五項公投案，除了70號提案未過外，其它四項68號提案、69號提案、71號提案、72號提案全部通過。