棒球大冰雹狂襲達拉斯 砸毀民宅、車輛 災損恐達4.25億元

2018-06-07 13:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合6日電



達拉斯雷暴雨釀嚴重災情，冰雹如棒球大，砸破車窗門窗 估損4.25億。 法新社 分享 facebook

雷暴雨6日挾帶強風暴與和冰雹狂襲達拉斯，在達拉斯─福和市(Dallas-Fort Worth)地區降下棒球大小的冰雹，造成嚴重災情；數以萬計住宅和車輛受損，到處可見車窗、天窗與門窗被砸毀，幸無人受傷；保險業專家估計，災損恐達4億2500萬元。

達拉斯科佩爾市(Coppell)居民拉菲爾(Brandi Rafael)說：「冰雹很吵，聽起來像神拿石塊砸我們。」達拉斯KDFW電視台報導，冰雹重創達拉斯西北方約15哩的卡羅頓市(Carrollton)。雷暴雨6日上午快速通過達拉斯地區，但氣象當局也預測其他地區也會出現大型冰雹和強風。

德州保險委員會(Insurance Council of Texas)發言人哈納(Mark Hanna)表示，6日襲捲達拉斯─福和市地區的棒球大冰雹造成車輛及家戶損失約4億2500萬元；阿靈頓市(Arlington)發言人說，落葉及殘骸被吹到路面上，社群媒體雖然流傳許多車輛受損的照片，幸無重大損害。

哈納說，這場雷暴雨估計造成2萬戶和2萬5000輛車受損，創下繼阿靈頓與福和市2016年遭風暴重創，造成6億元災損以來，北德州地區災損最嚴重的紀錄。

哈納說，過去幾周以來，德州部分地區幾乎每晚都有冰雹風暴，但「這場風暴行經人口稠密地區，冰雹體積又大，造成重大損害」；他呼籲民眾錄影或拍照記錄房屋及車輛受損情況，盡快申請保險。

福和市的國家氣象局氣象專家說，阿靈頓西南部的帕克司購物中心(Parks Mall)附近出現直徑約1.5吋到2吋的冰雹。

國家氣象局另表示，阿靈頓中部出現網球大小的冰雹。德州最大輸電公司Oncor有359戶受雷暴雨影響而停電，多數位於阿靈頓都會區。

「看看雷暴雨路徑卡羅頓到厄文(Irving)和科佩爾到阿靈頓這些地區的冰雹回報災情，小至乒乓球，大如棒球。」氣象專家戈德溫(Jason Godwin)說，這場冰雹是這些城市經歷過最嚴重的冰雹。

另外，至少已經有一家屋頂公司透過推特打廣告，想趁機撈一筆災難財。