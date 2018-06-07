親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

吳音寧挨批 吳晟心疼：看女兒被霸凌有哪個父親受得了

法院國民黨開的？那些年的司法黑歷史

棒球大冰雹狂襲達拉斯 砸毀民宅、車輛 災損恐達4.25億元

2018-06-07 13:35世界日報 編譯陳韻涵╱綜合6日電

達拉斯雷暴雨釀嚴重災情，冰雹如棒球大，砸破車窗門窗 估損4.25億。 法新社
達拉斯雷暴雨釀嚴重災情，冰雹如棒球大，砸破車窗門窗 估損4.25億。 法新社
分享

暴雨6日挾帶強風暴與和冰雹狂襲達拉斯，在達拉斯─福和市(Dallas-Fort Worth)地區降下棒球大小的冰雹，造成嚴重災情；數以萬計住宅和車輛受損，到處可見車窗、天窗與門窗被砸毀，幸無人受傷；保險業專家估計，災損恐達4億2500萬元。

達拉斯科佩爾市(Coppell)居民拉菲爾(Brandi Rafael)說：「冰雹很吵，聽起來像神拿石塊砸我們。」達拉斯KDFW電視台報導，冰雹重創達拉斯西北方約15哩的卡羅頓市(Carrollton)。雷暴雨6日上午快速通過達拉斯地區，但氣象當局也預測其他地區也會出現大型冰雹和強風。

德州保險委員會(Insurance Council of Texas)發言人哈納(Mark Hanna)表示，6日襲捲達拉斯─福和市地區的棒球大冰雹造成車輛及家戶損失約4億2500萬元；阿靈頓市(Arlington)發言人說，落葉及殘骸被吹到路面上，社群媒體雖然流傳許多車輛受損的照片，幸無重大損害。

哈納說，這場雷暴雨估計造成2萬戶和2萬5000輛車受損，創下繼阿靈頓與福和市2016年遭風暴重創，造成6億元災損以來，北德州地區災損最嚴重的紀錄。

哈納說，過去幾周以來，德州部分地區幾乎每晚都有冰雹風暴，但「這場風暴行經人口稠密地區，冰雹體積又大，造成重大損害」；他呼籲民眾錄影或拍照記錄房屋及車輛受損情況，盡快申請保險。

福和市的國家氣象局氣象專家說，阿靈頓西南部的帕克司購物中心(Parks Mall)附近出現直徑約1.5吋到2吋的冰雹。

國家氣象局另表示，阿靈頓中部出現網球大小的冰雹。德州最大輸電公司Oncor有359戶受雷暴雨影響而停電，多數位於阿靈頓都會區。

「看看雷暴雨路徑卡羅頓到厄文(Irving)和科佩爾到阿靈頓這些地區的冰雹回報災情，小至乒乓球，大如棒球。」氣象專家戈德溫(Jason Godwin)說，這場冰雹是這些城市經歷過最嚴重的冰雹。

另外，至少已經有一家屋頂公司透過推特打廣告，想趁機撈一筆災難財。

冰雹暴雨災損

相關新聞

客人忘記三千萬中獎彩券 店員歸還不私吞

2018-06-07 13:50

金錢不能買選舉 撒錢不能換選票

2018-06-07 13:41

【南加初選】陳光豪旗開得勝 盼托倫斯成硅谷

2018-06-07 13:40

【南加初選】民主黨化險為夷 皆大歡喜落幕

2018-06-07 13:40

【南加初選】張玲齡感謝多族裔選民 鼓勵華人參政

2018-06-07 13:39

張玲齡當選 首推廢除增汽油稅

2018-06-07 13:38

【南加初選】12萬人未列名冊 蘇麗絲要徹查

2018-06-07 13:37

【南加初選】兩黨皆稱取勝 年底大選有信心

2018-06-07 13:37

【南加初選】華裔八人當選 四人出線

2018-06-07 13:35

5月美國大陸48州平均高溫65.4℉ 史上最高

2018-06-07 13:34

氣候峰會／海港區迎亞馬遜入駐 挨批洪患區過度開發

2018-06-07 13:33

氣候變遷非騙局！川普政府報告：高潮洪水頻率 30年來倍增

2018-06-07 13:32

影／超狂！休旅車避塞車竟倒車逆向下交流道

2018-06-07 12:22

影／俠盜獵車手真實上演！大兵偷裝甲車與警展開追逐

2018-06-07 12:20

被警報嚇跑 五分局通緝華男入室賊

2018-06-07 12:19

109分局社區警 當面接受民眾投訴

2018-06-07 12:17

州議員呼籲立法 嚴懲無照駕駛

2018-06-07 12:15

濫開藥物致死、洗錢逃稅 華醫恐囚終身

2018-06-07 12:13

橫越法拉盛馬路 華男被車撞不治　　　

2018-06-07 12:12

美中藥協年會 探討生技研發

2018-06-07 12:07

麻州23家生科公司 享減稅優惠

2018-06-07 12:06

影／10新英格蘭僑校 辦朗誦比賽

2018-06-07 12:06

波市推互動地圖 便民找公廁

2018-06-07 12:05

專協辦美術館文化之旅

2018-06-07 12:04

林潔輝、嚴欣鎧 連任摩利斯郡委員

2018-06-07 12:03

宗教互動 慈濟參加伊斯蘭教開齋

2018-06-07 11:59

愛市獅會 參與密郡春季環保

2018-06-07 11:56

主恩堂退修會 屬靈的盛宴

2018-06-07 11:54

梅南德茲選連任？最新民調僅領先4％

2018-06-07 11:40

家長小心！2童險當街被拐

2018-06-07 11:39

隨地小便被罵 惱羞成怒推人落軌

2018-06-07 11:38

章瑩穎案將滿周年 香檳伊大中國學生學者會9日祈福

2018-06-07 11:37

芝警局提醒 留意「領館詐騙」

2018-06-07 11:36

華埠附近腐屍 證實為失蹤華婦方佩香

2018-06-07 11:35

川普若執意救中興 國會擋無可擋

2018-06-07 09:54

外貌擺一邊 美利堅小姐選美取消泳裝

2018-06-07 00:58

南加州初選 華裔至少八人當選

2018-06-06 19:54

俠盜獵車手真人版 美軍偷裝甲車跑給警察追

2018-06-06 18:07

紐約少女的夢幻品牌：美國設計師凱特．思貝逝世

2018-06-06 16:38
看更多

熱門文章

忍了十年 鱷魚把梗犬吞下肚

2018-06-06 14:23

杜特蒂：向中國宣戰恐將引發軍變

2018-06-06 21:35

庭院種馬鈴薯時挖到頭骨 妻冷回：不要擔心那是我前夫

2018-06-07 10:47

史上最貴戰機F-35 被發現近千件瑕疵

2018-06-06 23:10

金正恩赴新加坡 陸將派戰鬥機護衛

2018-06-07 00:58

全球最貴戰機F-35碰惡劣天候延遲交機 英軍方顏面無光

2018-06-06 16:30

俄國總統普亭：各國領袖 只有他記得我生日

2018-06-06 21:38

川金會為何不在香格里拉？ 安全專家分析嘉佩樂酒店中選原因

2018-06-06 23:11

倫敦文華東方酒店大火 上百消防隊趕赴搶救

2018-06-06 23:57

樂極生悲！ 泰男2年花光獎金台幣930萬 負債331萬稅金

2018-06-06 19:14

兩國領導都他麻吉 羅德曼在川金會想打什麼球？

2018-06-07 08:00

傻眼！ 搭飛機托運行李 拿回後箱子爛掉、一半東西都不見

2018-06-07 12:27

向人妻索吻惹議 杜特蒂：夠多女性抗議就辭職

2018-06-06 15:26

史上最多！全球最佳年輕大學 台灣11所上榜

2018-06-07 10:05

道瓊大漲346點、那斯達克三創新高 貿易緊張暫獲舒緩

2018-06-07 06:36

日本四千人斬富豪家中暴斃 嫩妻被爆曾拍過四部AV

2018-06-07 12:16

南韓媒體：陸準備為金正恩前往新加坡提供特別警衛

2018-06-06 17:06

日經：夏普完成整頓 接下來將在8K電視和AI做鴻海後盾

2018-06-07 07:36

不孝孫！竟為幫女友隆胸 騙光爺爺退休金

2018-06-06 15:32

男子玩滑翔翼墜樹林 肩上插「刺」其實是大樹幹

2018-06-06 16:01

美參院版國防授權法 提出美軍應參與台灣漢光演習

2018-06-07 08:13

Kate Spade創始人上吊自殺 要女兒「問爸爸」

2018-06-06 14:10

為親吻風波辯護 杜特蒂稱雙方都樂在其中

2018-06-06 19:10

QS世界大學排行台灣17所上榜 台大第72

2018-06-07 10:56

俠盜獵車手真人版 美軍偷裝甲車跑給警察追

2018-06-06 18:07

日父母虐死五歲女童 「拜託原諒我」求饒筆記本內容曝光

2018-06-07 13:10

中國不良貿易作為違法 白宮顧問：全世界都同意

2018-06-07 05:55

以牙還牙！ 歐盟7月開始對美國商品實施報復性關稅

2018-06-06 22:24

全球城市風險指數 東京最高台北第4

2018-06-06 14:56

臉書、字母 將不再列科技股

2018-06-07 00:28

阿根廷…土耳其 伊爾艾朗預警下一張骨牌是巴西

2018-06-07 08:11

Kate Spade引領時尚 她從絢麗到悲劇

2018-06-06 16:12

美利堅小姐選拔捨棄比基尼 專家：選美還是選美

2018-06-06 16:16

特斯拉Model 3 拚周產5,000輛

2018-06-07 00:28

新加坡唯一米其林三星餐廳 6月底關門！

2018-06-07 12:58

凱特絲蓓憂鬱纏身 過世前與夫分居近一年

2018-06-07 09:47

德極右派黨魁到湖邊游泳 衣服被偷走

2018-06-06 22:23

超賣不退錢、清潔不徹底… 網爆日本民宿老闆黑心

2018-06-06 11:43

影／強人普亭在陸擁高人氣 網民盼退休進軍娛樂圈

2018-06-06 17:44

傳中興通訊可望獲美解禁 川普顧問：美中尚未達成協議

2018-06-07 04:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top